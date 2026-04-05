Elektrikli araç bataryalarının ne kadar yıprandığı ortaya çıktı

Elektrikli otomobil almayı düşünenlerin aklındaki en büyük sorulardan biri hep aynı: “Batarya ne kadar dayanır?” Özellikle uzun vadeli kullanım ve ikinci el değeri söz konusu olduğunda bu soru daha da kritik hale geliyor. Arval Mobility Observatory'nin yayımladığı yeni araştırma ise bu endişeleri önemli ölçüde azaltacak türden.
Araştırmaya göre elektrikli araç bataryaları, ilk dönemde görülen hafif ve doğal kapasite düşüşünün ardından her 25.000 kilometrede ortalama yalnızca yüzde 1 yıpranıyor. Yani bataryalar, yaygın kanının aksine, zaman içinde çok daha dirençli bir tablo çiziyor.
Çalışmada Avrupa'nın 11 ülkesinde, 30 farklı markaya ait 24.000 batarya sağlık sertifikası incelendi. Ortaya çıkan tablo, üreticilerin sunduğu resmi garantilerin ötesinde bir performansa işaret ediyor.
Verilere göre 70.000 kilometrede bataryalar ortalama yüzde 93 kapasitesini koruyor. Kullanım 160.000 kilometreye ya da 6 yıla ulaştığında bile bu oran yüzde 90’ın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Dahası, 200.000 kilometreyi aşan araçlarda bile performansın hâlâ yüzde 90’a yakın seyretmesi dikkat çekiyor. Açıkçası bu tablo, “Batarya kısa sürede biter” düşüncesini ciddi biçimde zorluyor.
Bataryanın, bir elektrikli aracın toplam maliyetinin yüzde 20 ila 30’unu oluşturduğu düşünülürse, bu verilerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü ikinci el alıcıları için en büyük endişe kalemi genellikle motor değil, doğrudan bataryanın durumu oluyor.
İşte tam da bu nedenle araştırmadan çıkan sonuçlar, yalnızca mevcut kullanıcıları değil, ikinci el piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Batarya sağlığının tahmin edilenden daha güçlü seyretmesi, elektrikli araçlara yönelik güveni artırabilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Önümüzdeki dönemde Avrupa’daki yeni düzenlemeler de bu süreci daha görünür hale getirecek. Euro 7 kapsamında 2027’den itibaren yeni modellerde batarya sağlık durumu, yani SOH bilgisi, doğrudan aracın gösterge panelinden takip edilebilecek.
Bununla da sınırlı değil. Her bataryanın geçmişini ve kapasitesini belgeleyen bir “batarya pasaportu” uygulaması da devreye alınacak. Bu adımın, hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler açısından ikinci el pazarını daha güvenilir ve daha şeffaf hale getirmesi bekleniyor.