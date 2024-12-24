Elektrikli araç devi BYD'ye şok! Fabrika inşaatı durduruldu: Akılalmaz iddialar

24 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 14:40

Brezilya'nın Bahia eyaletinde, Çinli elektrikli araç devi BYD'nin fabrikası için çalışan işçilerin "kölelik benzeri koşullarda" çalıştırıldığı ortaya çıktı. Pasaportları ve maaşları alıkonulduğu iddia edilen işçiler kurtarılırken, fabrikanın inşaatı durduruldu. BYD konuyla ilgili açıklama yaptı.

Brezilyalı yetkililer, Çinli elektrikli araç​ devi BYD​'nin fabrika inşaatını "kölelik" benzeri çalışma koşulları nedeniyle durdurdu. Brezilya​ Kamu Çalışma Savcılığı Ofisi'nin (MPT) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde 160'tan fazla işçi kurtarılırken, bu işçilerin aşağılayıcı bir ortamda çalıştırıldığı ve pasaportları ile maaşlarının bir inşaat firması tarafından alıkonulduğu iddia edildi.

BYD: FİRMAYLA İLİŞKİMİZİ KESTİK

BYD, yaptığı açıklamada ilgili firma ile bağlarını kestiğini ve "Brezilya mevzuatına tam uyum" sağlamaya kararlı olduğunu belirtti. 2025 yılının mart ayında faaliyete geçmesi planlanan fabrika, BYD'nin Asya dışındaki ilk elektrikli araç üretim tesisi olacaktı. Çalışanlar, Jinjiang Construction Brazil adlı şirket tarafından işe alınmış ve Camaçari şehrinde bulunan dört farklı tesiste yaşıyordu.

Edinilen bilgilere göre bu tesislerden birinde işçiler, yataksız karyolalarda uyumak zorunda bırakıldı. Ayrıca her bir banyoyu 31 işçi ortak kullanmak zorundaydı, bu da onların işe hazırlanabilmek için çok erken kalkmalarını gerektiriyordu. MPT, "Lojmanlarda bulunan koşullar, ürkütücü bir şekilde yoksulluk ve insan onurunun ayaklar altına alındığı bir tabloyu gözler önüne sermektedir" dedi.

MAĞDUR EDİLEN İŞÇİLER OTELLERE TAŞINDI

Brezilya yasalarına göre borç esareti ve insan onurunu ihlal eden çalışma koşulları, "kölelik benzeri koşullar" kapsamında değerlendiriliyor. MPT ayrıca bu durumun "zorla çalıştırma" kapsamına da girdiğini belirtti; çünkü birçok işçinin maaşları alıkonulmuş ve sözleşmelerini feshetmeleri için aşırı maliyetler ödemeleri istenmişti. BYD, etkilenen işçilerin otellere taşındığını açıkladı.

BYD, taşeron çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını "detaylı bir şekilde incelediğini" ve inşaat firmasından "birçok kez" iyileştirme yapmasını istediğini ekledi.

Build Your Dreams'in kısaltması olan BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri. 2023'ün son üç ayında Elon Musk'ın Tesla'sından daha fazla elektrikli araç satarak sektördeki liderlik için mücadele etti.