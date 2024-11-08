Elektrikli araç sahiplerine ciddi uyarı: Soğuk havada kullanırken kritik detayı bilmelisiniz!

08 Kasım 2024 17:46 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:51

Soğuk havaların elektrikli araç batarya performansını ciddi anlamda etkilediğine dair yaygın bir inanış var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksöz, soğuk havaların elektrikli araç bataryalarını düşündüğümüz kadar olumsuz etkilemediğini belirtti ve sürücülerin mutlaka bilmesi gereken bir detaya dikkat çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksöz, soğuk hava koşullarında elektrikli araçların pil tüketimi konusunda vatandaşların endişelerini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu. Elektrikli araç sahiplerinin soğuk havalarda pil seviyelerinde hızlı bir düşüş gözlemlediklerini belirterek, bu durumun sürüş deneyimlerini etkileyebileceği konusunda tedirginlik yaşadıklarını ifade etmeleri üzerine Aksöz, konuya açıklık getirdi.

Ahmet Aksöz, soğuk havaların elektrikli araçlarda batarya tüketimini çok fazla etkilemediğini belirtti. Araçların bataryalarıyla ilgili bir önyargı olduğuna dikkati çeken Aksöz, soğuk havalardaki pil tüketim artışının elektrikli araçlara özgü bir durum olmadığını ve içten yanmalı motora sahip araçların da etkilendiğini belirtti.

TOGG, BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Aksöz, "Nasıl ki soğuk havalarda aracı önceden ısıtmanız gerekiyorsa elektrikli araçlarda da benzer durum söz konusu" diye konuştu.

Yerli ve milli Togg'un ülkemizde başarı hikayesi yazdığını ifade eden Ahmet Aksöz, "Satış rakamları ülkemizde elektrikli araçlara ilginin daha da arttığını gösteriyor. Bununla beraber Amerika, Avrupa ve özellikle Uzak Doğu menşeli araçların da piyasaya girmesiyle beraber elektrikli araçların kullanımı daha da artmış durumda" bilgisini paylaştı.

ARACI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ÖN HAZIRLIK YAPILMALI

Aksöz, araçların pili ile ilgili yanlış bilinen bir durum olduğunu belirtti. Soğuk havalarda pil tüketim artışıyla ilgili olarak, "Burada ön hazırlığın yapıldığı zaman yani araç sistemlerinin, motorunun veya aracın bataryası ön ısıtmaya tabi olduktan sonra kullanılmaya başlanması hem batarya verimini hem de araç içi entegre sistemlerin verimini artırır. Ortaya çıkabilecek tasarrufsuz durumların önüne geçilmiş olur" dedi.

Yaz aylarında kullanılan klimanın elektrik tüketimini doğrudan etkilediğini ifade eden Aksöz, elektrikli ve diğer araçlarda da hem yaz aylarında hem de kış aylarında tüketime bağlı olarak batarya veya yakıt performansında farklılıklar görülebildiğine dikkati çekti. Yaz aylarında klima kullandıkça yakıt tüketiminin artması gibi, elektrikli araçlarda da batarya tüketiminin artacağını belirten Aksöz, şöyle konuştu:

"Kış aylarında da klima kullanımından dolayı aynı şekilde daha fazla yakıt veya batarya tüketimi olacaktır. Bu soğuk havalarda beklenen bir durumdur. Elektrikli araçlarda lityum iyon bataryalarla birlikte ek bir batarya modülü kullanılır. Araca en başta elektrik sağlanır, kontaktan sonra benzin deposu devreye girer ve aracın motorunu çalıştırmaya başlar.

Elektrikli araçlarda da benzer bir durum söz konusudur. Lityum iyon batarya devreye girmeden önce ek batarya devreye girerek sistemin hazırlanması ve ısıtılmasını sağlar. Lityum iyon batarya daha sonra devreye girer. Lityum iyon bataryanın 0 derece altında çalışması beklenmeyen bir durumdur."

SOĞUK HAVALAR, ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA TÜKETİMİNİ NE KADAR ETKİLER?

Lityum iyon bataryalar dışında bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Ahmet Aksöz, "Soğuk havalar elektrikli araçlarda batarya tüketimini çok fazla etkilemiyor diyebiliriz. Nasıl ki içten yanmalı motorlu araçlarda soğuk hava yakıt tüketimine etki ediyorsa elektrikli araçlarda da aynı şekilde soğuk havaya bağlı olarak ısıtma sistemleri daha fazla enerji tüketimine sebep oluyor" açıklamasında bulundu.

Soğuk havaya sahip olan bölgelerde daha fazla elektrik tüketimi ve şarj operasyonu ihtiyacı olduğunu ifade eden Aksöz, kendilerinin devam eden Avrupa Birliği projelerinde Solid S bataryalar çalıştıklarını anlattı. Solid S bataryaların soğuktan daha az etkilenen, ısı değişimlerinden daha az etkilenen ve bu sebeple soğuk havalarda daha performanslı çalışabilecek ve daha uzun menziller kat edebilecek özel bataryalar olduğunu sözlerine ekledi.

Aksöz, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bu konuda çözüm üretmek adına batarya yönetim sistemlerinde hem yapay zekâ çözümlerinde güzel projelerimiz var" diyerek sözlerini tamamladı.