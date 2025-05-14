Elektrikli araç sahiplerine müjde: Eşarj ve Trugo güçlerini birleştirdi, şarjda marka sınırı kalktı

Eşarj ve Trugo, "roaming" uygulamasıyla güçlerini birleştirdi. Bu sayede elektrikli araç sürücüleri, tek üyelikle her iki markanın istasyonlarından komisyonsuz faydalanabilecek, mobil uygulama üzerinden şarj noktalarına kolayca erişebilecek.

Elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliği hayata geçti. Türkiye'nin önde gelen şarj ağı operatörlerinden Eşarj ve Trugo güçlerini birleştirdi; bu kapsamda kullanıcılar, ortak erişim "roaming" uygulaması sayesinde her iki markanın da istasyonlarını komisyonsuz olarak kullanabilecek.

MARKA BAĞIMSIZ BİR ŞARJ DENEYİMİ SUNULACAK

Söz konusu uygulamayla elektrikli araç kullanıcıları, tek üyelik ile mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak istasyonlar arasında marka bağımsız bir deneyim imkanına kavuşuyor. Kullanıcılar, iki markadan herhangi birinin mobil uygulaması üzerinden ortak kullanım istasyonlarını kolaylıkla görüntüleyerek özellikle yoğun saatlerde kesintisiz şekilde araçlarını şarj edebiliyor.

İşbirliği kapsamında Türkiye genelinde 3 bini aşkın doğru akım (DC) ve 600'ün üzerinde alternatif akım (AC) soketle kapsamlı şarj ağı oluşturulması planlanıyor. Bu adımla kullanıcı deneyiminin artırılması amaçlanıyor.

ŞARJ ALTYAPISI DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Şirketler, yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu ortaklığın Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü ve erişilebilir hale gelmesinde kilit rol oynayacağını belirtti ve ekledi:

"Roaming uygulamasının elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin desteklenmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için işbirliğimizi büyütmeye kararlıyız."