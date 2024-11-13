Elektrikli araç satışları yine rekor kırdı! Türkiye'de öne çıkan uygun fiyatlı 10 model

13 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:22

Küresel elektrikli araç satışları Ekim 2024'te yeni bir rekor kırarak 1,72 milyon adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Çin, 1,2 milyon adetlik satışla küresel pazara öncülük ederken, Avrupa ve ABD'de de büyüme devam ediyor. İşte Türkiye otomotiv pazarında uygun fiyatlı olması açısından dikkat çeken 10 model.

Elektrikli araçlar, tamamen elektrikle çalışması ve fosil yakıt kullanmamasıyla hem çevre dostu hem de düşük işletme maliyetine sahip olduğundan, otomobil almak isteyen kullanıcıların listelerinde yer alıyor. Popülerliği giderek artan elektrikli arabaların dünya genelindeki satışlarına ilişkin son veriler de yayınlandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ​ SATIŞLARI REKOR YENİLEDİ

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Rho Motion, elektrikli araç sektörüne ilişkin yaptığı analizleri sonucunda açıkladığı verilerde, Ekim 2024'te küresel elektrikli ve hibrit araç satışlarının rekor yinelediğini belirtti.

Rapora göre ekim ayında dünya genelinde toplam 1,72 milyon elektrikli ve hibrit otomobil satışı yapıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artışı ifade ediyor.

Ekim ayı satışları, bir önceki rekor olan Eylül 2024 satış hacmini 50 bin adet aşarak yeni bir zirveye ulaşmış oldu. Özellikle Çin​ pazarındaki güçlü talebin, küresel artışın "ana motoru" olduğuna dikkat çekildi.

ÜLKE BAZINDA SATIŞ VERİLERİ

Ülkelere göre elektrikli araç satış rakamları şöyle şekillendi:

Çin: 1,2 milyon adet (aylık yüzde 6 artış, yıllık yüzde 54 artış)

Avrupa Birliği​ (AB) ve Birleşik Krallık: 260 bin adet (yıllık yüzde 0,8 artış)

EN BÜYÜK PAZAR ÇİN OLDU

Yılın ilk on ayında (ocak-ekim) küresel elektrikli araç satışları yüzde 24 artarak 13,3 milyon adede ulaştı. Bu dönemde en büyük pazar yine Çin olurken, Avrupa ve Kuzey Amerika'da da büyüme sürdü.

Yılın başından ekim ayına kadar olan satış verileri bölgelere göre şu şekilde gerçekleşti:

Çin: 8,4 milyon adet

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık: 2,5 milyon adet

ABD ve Kanada: 1,4 milyon adet

Diğer Bölgeler: 1 milyon adet

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarının ekimde art arda ikinci ay rekor satışlara ulaşarak yeniden yükselişe geçtiğini belirtti. Satışların çoğunun Çin'de gerçekleştiğini kaydeden Lester, batılı üreticilerin açıkça bu durumdan dolayı kendilerini tehdit altında hissettiklerini ifade etti.

Bu arada, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA UYGUN FİYATLI 10 MODEL

Tıpkı içten yanmalı motorlu otomobillerde olduğu gibi, elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda da her bütçeye göre bir model bulmak mümkün. Sıfır elektrikli araba fiyatları, istediğiniz özelliklere ve donanım paketlerine göre değişiklik göstermekle birlikte uygun fiyatıyla dikkat çeken 10 model şu şekilde: