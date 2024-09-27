Elektrikli araç Viceroy Seaglider, suyun üzerinde uçarak seyahat etmeyi sağlıyor

27 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:09

Viceroy Seaglider, hem deniz yüzeyinde hem de havada hareket edebilen, tamamen elektrikle çalışan yenilikçi bir ulaşım aracı olarak otobüs ve uçak gibi geleneksel araçların yerini alacak. Kısaca "uçak ve tekne karışımı bir araç" olarak nitelendiren Seaglider, tek bir şarjla 290 km menzile sahip.

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Geleceğin ulaşım dünyasında sınırların artık bir anlamı kalmayacak. Kara, hava​ ve deniz​ gibi klasik ulaşım yollarının ötesinde, tamamen yeni ve heyecan verici bir seyahat deneyimi vatandaşları bekliyor. İşte bu yeniliklerden biri: Viceroy Seaglider.

Viceroy Seaglider, geleneksel ulaşım kavramlarını altüst eden sıra dışı bir teknoloji. Yerden birkaç metre yüksekte süzülerek ilerleyen bu araç, uçak​ ve tekne​ arasındaki çizgiyi "bulanıklaştırıyor". Tamamen elektrikle çalışan Seaglider, hem deniz üzerinde hem de havada hareket kabiliyetine sahip.

SEAGLIDER, SU YÜZEYİNE YAKIN MESAFEDE UÇUYOR

Bu yenilikçi aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yolculuğa su üzerinde tekne gibi başlayıp kanatlarını açarak bir anda havalanması. Ancak Seaglider'ın uçuşu, alışılageldikuçaklargibi değil. Araç, su yüzeyinin sadece 9-18 metre kadar üzerinde hareket etmekte.

REGENT Craft tarafından geliştirilen Seaglider, şimdiden tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Üretimi henüz tamamlanmadan 9 milyar doları aşan bir sipariş listesine ulaşan araç, 600'den fazla alıcıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kuzey Amerika'da üretilecek fakat sadece Amerika kıtasıyla sınırlı kalmayacak. REGENT, kısa süre önce Abu Dabi hükümetiyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Avrupa ile Asya'daki müşterilere hizmet vermek üzere ikinci bir üretim tesisi kurma anlaşması imzaladı.

TEK ŞARJLA 290 KM MENZİL

Seaglider, saatte 290 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek bir şarjla 290 kilometreye kadar olan rotalarda hizmet verebiliyor. REGENT Craft'ın web sitesine göre, gelecekte bu menzil 400 deniz miline (yaklaşık 640 km) kadar çıkabilecek. UrbanLink, REGENT Craft'tan satın aldığı elektrikli hava araçlarını 2027'de kullanmaya başlayacak.