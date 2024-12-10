Elektrikli araçlar 2026'da benzinli araçları silip süpürecek! Yüzde 50 düşüş geliyor

10 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:25

Elektrikli araç pilleri için fiyat rekabeti kızışmakta. Bu alanda Çin merkezli dev BYD, gelecek yıl yeni nesil Blade 2 pillerini piyasaya sunacak. Şirket, bu yeni teknolojisiyle hem maliyetleri düşürmeyi hem de yüksek menzil sunmayı amaçlıyor. Öte yandan Goldman Sachs'a göre 2026, elektrikli araç pil fiyatları için kritik bir yıl olacak.

BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

Elektrikli araç (EV) pazarındaki büyümeyle birlikte pil​ üreticileri arasındaki rekabet giderek artıyor. Çinli BYD​, yeni nesil Blade pilleriyle maliyetleri düşürme ve performansı artırma planlarını duyurarak bu yarışta önemli bir adım attı. Şirket, 2025'te piyasaya sürülecek olan Blade 2 pillerinin mevcut versiyonlara kıyasla yüzde 15 daha düşük maliyetle üretileceğini açıkladı.

BLADE 2 PİLLER, İKİ FARKLI VERSİYONLA SUNULACAK

Blade 2 piller, lityum demir fosfat (LFP) kimyaya sahip olup, iki farklı versiyonla sunulacak;

İlk versiyon: 210 Wh/kg enerji yoğunluğu, 3C şarj ve 8C deşarj oranına sahip olacak.

ve oranına sahip olacak. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğu ve daha hızlı 8C şarj ile 16C deşarj desteğine sahip.

Bir başka deyişle, eğer bir elektrikli araç satın almayı düşünüyorsanız ancak performansının düşük ve şarj süresinin kısa olmasından şüphe duyup aklınız karışıyorsa, BYD'nin yeni teknolojisi her iki alanda da bu endişeleri giderecek.

Öte yandan kaynaklar, mevcut Blade pillerin sunduğu 150 Wh/kg enerji yoğunluğuna kıyasla, yeni hücrelerin enerji yoğunluğunda önemli bir artış sağladığını belirtiyor. Üstelik bu performans artışı yüzde 15 daha düşük maliyetle gerçekleşecek.

Bu arada BYD'nin yanı sıra, dünyanın en büyük pil üreticilerinden CATL de fiyat rekabetini kızıştırıyor. Şirket, giriş seviyesi elektrikli araçlar için geliştirdiği LFP pilin fiyatını 0,9 yuan/Wh'den 0,35 yuan/Wh'ye düşürdü.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KRİTİK EŞİK: MALİYET PARİTESİ

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, küresel elektrikli araç pil fiyatlarının 2026 yılına kadar yüzde 50 düşmesi ve 80 dolar/kWh seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş, elektrikli araçların içten yanmalı araçlarla aynı maliyet seviyesine ulaşmasını sağlayarak elektrikli araç pazarını artırabilir.