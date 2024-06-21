Elektrikli araçların şarjıyla ilgili çarpıcı araştırma! Yıllardır yanlış biliyormuşuz

21 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:39

Elektrikli araç kullanıcıları arasında, nikel kobalt manganez (NCM) ve nikel kobalt alüminyum (NCA) piller söz konusu olduğunda, pil ömrünü korumak ve uzun süre iyi durumda tutmak için hızlı şarj etmekten kaçınmanın daha iyi olduğuna dair inanış var.

Ancak "kazın ayağı öyle değil" sözünü akıllara getiren bir araştırma yapıldı. Elektrikli otomobil analiz firması Recurrent'in yaptığı araştırma, hızlı veya yavaş şarj etmek arasında menzil bozulması açısından büyük bir fark olmadığını gözler önüne serdi.

HIZLI ŞARJ, ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MENZİLİNİ BOZUYOR MU?

Recurrent, ABD'deki 13 binden fazla Tesla elektrikli arabadan tekrarlanan veriler topladı ve hızlı şarj oturumlarının sıklığını dikkate alarak gerçek dünyadaki menzilleri üzerindeki etkilerini analiz etti.

Analiz edilen arabaların büyük bir kısmı 2018 veya sonrasında üretildi, bu da verilerin en fazla altı yaşında olan elektrikli araçlar için en doğru olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte Recurrent, Tesla'ların 2012'den 2023'e kadar devam eden gözlemlerinin, hızlı şarjın pil bozulmasını düşük voltajlı kaynaklardan şarj etmekten daha fazla hızlandırdığına dair herhangi bir kanıt göstermediğini söylüyor.

Yukarıdaki grafikte mavi eğri, zamanın yüzde 30'undan daha azını hızlı şarj eden araçlar için ortalamanın bir standart sapma üstünde ve bir standart sapma altında gözlemlenen aralığı gösteriyor. Turuncu eğri ise aynı durumu, ancak zamanın en az yüzde 70'inde hızlı şarj olan araçlar için gösteriyor.

Menzil düşüşündeki fark çok az ve Recurrent "hızlı şarjın beklenen olumsuz etkiyi göstermediğini" ifade ediyor.