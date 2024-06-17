Elektrikli Fiat Grande Panda tanıtıldı: Özellikleri ve tasarımı

17 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:39

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

Fiat, küçük şehir otomobili Panda'nın elektrikli versiyonunu duyurdu. Otomobil, modern ve retroyu bir araya getiren tasarımıyla tüketicileri baş başa bırakıyor.

Tam olarak 'Grande Panda' ismini taşıyan otomobil, hibrit ve elektrikli olarak tercih edilebilecek. Ön tarafta, kapalı ızgara tasarımı ve bu ızgaraya entegre edilmiş LED farlar bulunuyor. 'Fiat' logosu ise markanın diğer otomobillerinin aksine ortaya yerleştirilmemiş.

FIAT GRANDE PANDA NELER SUNUYOR?

Elektrikli Fiat Grande Panda için teknik özellikler henüz paylaşılmadı. Ancak iddialar, elektrik motorlu modelin 133 beygir güç üretebildiği yönünde. Bu modelin menzil kapasitesinin ise 320 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik üç silindirli benzinli hafif hibrit motor taşıyacak. Bu motor 100 beygir güç üretecek, 38 beygirlik elektrikli motoruyla da desteklenecek.

CITROEN E-C3 İLE AYNI PLATFORM

Gelen bilgilere göre Fiat'ın yeni elektrikli modeli, Citroen e-C3 ile aynı Stellantis Small Car platformu üzerine inşa edilmiş durumda. Bu da elektrik motorunun 83 kW kapasiteye sahip olacağı anlamına geliyor.

GRANDE PANDA FİYATI

Fiat, Grande Panda için çıkış tarihi ve satış fiyatı gibi detayları açıklamadı. Kaynaklar, tıpkı Citroen e-C3 gibi 23 bin euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor.