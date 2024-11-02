Elektrikli Kia EV3 Türkiye pazarına geldi! 3 donanım seçeneği ve fiyatları belli oldu

02 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:16

Kia, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Kia EV3 için Türkiye macerasını başlattı. İki farklı batarya kapasitesi ve üç donanım paketi ile birlikte piyasaya sürülecek EV3, 1 milyon 490 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. İşte Kia EV3 Türkiye fiyatları ve özellikleri.

Güney Koreli otomobil devi Kia'nın mayıs ayında tanıtımını yaptığı tamamen elektrikli kompakt SUV​ modeli Kia EV3, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Markanın E-GMP platformu üzerine inşa edilen EV3, B-SUV segmentinde Peugeot E-2008 ve Hyundai Kona gibi modellerle rekabet edecek.

ELEKTRİKLİ KİA EV3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kia EV3, iki farklı batarya kapasitesiyle satışa sunuldu. 58,3 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan versiyon 435 km'ye kadar menzil sunarken, 81,4 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan versiyon ise 604 km menzil sağlayabiliyor. Tüm versiyonlarda 150 kW (204 beygir) güç üreten elektrik motoru ve ısı pompası standart olarak yer alıyor.

KİA EV3 DONANIM PAKETLERİ: ELEGANCE, PRESTİGE VE GT-LİNE

Kia EV3, kullanıcıların beklentilerine göre şekillendirilmiş üç farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Elegance paketinde 17 inç alüminyum jantlar ve kumaş koltuklar yer alıyor. Prestige ve üzeri paketlerde ise donanımlar şu şekilde:

19 inç jantlar

Kablosuz telefon şarjı

V2L desteği

Uzaktan park asistanı

Kameralı kör nokta yardım

360 derece çevre görüş kamerası

Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Ambiyans aydınlatması

KİA EV3 FİYATLARI VE TESLİMAT

Önümüzdeki haftalarda teslimatlarına başlanacak olan Kia EV3 Türkiye fiyatları, donanım ve batarya seçeneklerine göre farklılık gösteriyor: