Elektrikli Lamborghini modelinin lansmanı ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi

17 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:54

Lamborghini, tamamen elektrikli ilk modelinin lansmanını ertelediğini açıkladı. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, dünyanın tamamen elektrikli bir süper otomobile hazır olmadığını ifade ederek, elektrikli modellerinin yeni çıkış tarihini duyurdu.

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İtalyan spor otomobil markası Lamborghini​, 2028 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ilk tamamen elektrikli​ modelinin lansman tarihini erteledi. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, firmanın İtalya'nın kuzeyindeki Bologna​ kenti yakınlarındaki Sant'Agata Bolognese'de bulunan genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın tamamen elektrikli lüks bir spor otomobil için henüz hazır olmadığını söyledi. Fotoğraf: Lamborghini Temerario

ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ 2029'DAN ÖNCE GELMEYECEK

The Business Times'a göre, "2029'un elektrikli bir otomobile sahip olmak için geç olduğunu düşünmüyoruz" diyen Winkelmann, kendi segmentlerinde pazarın 2025 ya da 2026'da hazır olacağını düşünmediklerini sözlerine ekledi. Volkswagen'in sahibi olduğu Lamborghini şu anda yeni Urus SE SUV, Revuelto spor otomobil ve yeni Temerario spor otomobilden oluşan üç modelli hibrit bir seriye sahip.

CEO ayrıca, Avrupa'da içten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılması planının ertelenebileceğini ve şirketin önümüzdeki yıllarda düzenleyici süreçlerin nasıl değişeceğini görmek için beklemeyi planladığını sözlerine ekledi. Elektrifikasyon planları yerine sentetik yakıtları keşfetmeye açık olduklarını da belirtti:

"Gelecekle bu şekilde yüzleşmenin doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Sentetik yakıtlar etrafında tartışmalar var ve bu, bizim türdeki arabalar için bir fırsat."

Öte yandan Porsche de elektrifikasyon stratejisini gözden geçiriyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni içten yanmalı motorlu modelleri genişleteceğini ve piyasaya süreceğini, 2030'dan sonra 911'i hayatta kalan tek içten yanmalı motor olarak tutma kararını tersine çevireceğini söylüyor.