Elektrikli Mercedes CLA, mesafe testinde fırtına gibi esti! 24 Saatte Porsche'nin izini sildi

07 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:41

Mercedes'in henüz piyasaya sürülmeyen elektrikli CLA modeli, İtalya'daki Nardo pistinde gerçekleştirdiği test sürüşünde 24 saatte 3 bin 717 kilometre yol kat ederek Porsche Taycan'ın mesafe rekorunu kırdı. 2026'da yollara çıkması beklenen CLA, yalnızca 6 saat 40 dakika mola verdi.

Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araç pazarında büyük yankı uyandıracak bir başarıya imza attı. Henüz piyasaya sürülmeyen yeni nesil elektrikli CLA modeli, İtalya'nın ünlü Nardo pistinde gerçekleştirilen test sürüşünde tam 3 bin 717 kilometre yol katederek Porsche Taycan'ın 2019'da kırdığı 24 saatlik mesafe rekorunu geride bıraktı.

"ELEKTRİKLİ MERCEDES CLA, 'EN AKILLI OTOMOBİL' OLACAK"

2026 yılında yollara çıkması planlanan elektrikli CLA modeli için Mercedes-Benz patronu Ola Källenius, "CLA ile Mercedes'te yeni bir dönem başlatıyoruz. Müşterilerimizin bu segmentte bir Mercedes'ten bekleyebileceklerinin her yönünü önemli ölçüde yükselteceğiz" demişti.

Ola Källenius, CLA'nın yepyeni MB.OS işletim sistemi ile "markanın bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil olacağı" bilgisini paylaşmıştı. Elektrikli CLA, 24 saatlik sürüş boyunca 3 bin 717 kilometre yol yaparak Porsche Taycan'ın 3 bin 425 kilometrelik rekorunu egale etmiş oldu.

24 SAATTE SADECE 6,40 SAAT DURAKLADI

24 saatlik test boyunca otomobil yalnızca 6 saat 40 dakika durakladı ve bu duraklamalarda en fazla 10 dakika olacak şekilde şarj işlemi yapıldı. Aracın piyasaya çıkışına en geç 2 yıl var. Bu da batarya, şarj kapasitesi ve menzil değerleri gibi önemli bilgilerin açıklanması için çok erken olduğu anlamına geliyor.