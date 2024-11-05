Elektrikli otomobil pazarına yeni oyuncu: Suzuki eVitara sahneye çıktı

05 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:00

Suzuki, Toyota iş birliğiyle elektrikli SUV segmenti için geliştirdiği eVitara otomobil modelini resmen tanıttı. 2025 yılında üretimine başlanacak olan eVitara, iki batarya seçeneği ve off-road uyumlu Trail modu ile öne çıkıyor. Suzuki eVitara teknik özellikleri belli oldu.

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Suzuki, eVitara modeli ile elektrikli otomobil sektörüne resmen girdi. Toyota ile ortaklaşa geliştirilen eVitara, Toyota'nın gelecekteki bZ serisindeki modellerde de kullanılacak. Bununla birlikte eVitara, Suzuki'nin uzun yıllardır tanıdık bir isim olan Vitara ailesine elektrikli bir dokunuş getirmesine karşın atasıyla ortak noktası çok nadir.

SUZUKİ EVİTARA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan eVX konseptinin üretim versiyonu olan eVitara, Suzuki'nin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği Heartect-e EV platformunda inşa edildi. 4 bin 275 mm uzunluğuyla mevcut Vitara'dan 100 mm daha uzun bir yapıya sahip. 2 bin 700 mm'lik dingil mesafesi ile önceki modele göre 200 mm daha geniş bir iç hacim sunuyor.

Öte yandan eVitara, 49 kWh ve 61 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Küçük bataryalı model 144 beygir (106 kW) gücünde, büyük bataryalı model ise 172 beygir (128 kW) gücünde bir motora sahip. Ayrıca çift motorlu versiyon, toplamda 181 beygir (135 kW) güç sunarak yüksek performans isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

ZORLU KOŞULLAR İÇİN ÖZEL TRAİL MODU VAR

Suzuki eVitara menzil değerleri henüz paylaşılmadı. Ancak büyük bataryalı modelin 400-450 km arasında bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

Suzuki'nin Allgrip-e sistemi ile donatılan eVitara, zorlu arazi koşulları ve off-road sürüşü için tasarlanmış bir Trail moduna sahip. Bu mod, geleneksel limitli kaymalı diferansiyelin çalışma prensibini fren sistemleriyle taklit ederek aracın yüksek performans göstermesini sağlıyor.

ÜRETİM 2025'TE HİNDİSTAN'DA BAŞLIYOR

Suzuki eVitara, 2025 baharında Hindistan'ın Gujarat bölgesindeki Suzuki Motor fabrikasında üretime girecek. Yaz aylarında ise Avrupa, Hindistan ve Japonya pazarlarında satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı.