Elektrikli otomobil üreticisi iflas etti!

18 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:10

Aylardır yaşadığı maddi-manevi sorunlarla cebelleşen elektrikli otomobil üreticisi Fisker, yolun sonuna geldi. Motor1'in haberine göre şirket, resmen iflas başvurusunda bulundu.

Fisker, 2023 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve işletme faaliyetlerine yaklaşık 1 milyar dolar harcamıştı. Fakat sadece 4 bin 929 adet satış gerçekleştirebildi (karşılaştırmak için, Togg sadece Mayıs 2024 tarihinde 4 bin 140 adet T10X teslim etti).

FISKER ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNE TUTUNAMADI

Yaptığı yatırımın meyvelerini toplayamayan şirket, bu yılın başından beri üretimi durdurmuştu. Yaptığı iflas başvurusunda 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar varlığa sahip olduğunu açıkladı. Buna karşı alacaklı sayısının ise 200-999 arasında olduğunu ifade etti.

Fisker, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Elektrikli araç sektöründeki diğer şirketler gibi, verimli bir şekilde faaliyet gösterme kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. İşletmemiz için tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra, varlıklarımızın satışına devam etmenin şirket için ileriye dönük en uygun yol olduğuna karar verdik."

ARAÇ FİYATLARINI DİBE ÇEKTİ

Fisker, satılamayan otomobillere alıcı bulabilmek için Ocean modelinin taban fiyatını 38.999 dolardan 24.999 dolara indirdi. Ancak Motor1'in araştırması, ABD'de bu fiyat noktasında giriş seviyesi bir Ocean Sport bulmanın neredeyse imkansız olduğunu ortaya koydu.

Fiyat indirimleri açıklandığında, amiral gemisi Ocean Extreme 24 bin dolar indirilerek 37 bin 499 dolara çekildi. İkisinin arasında 34 bin 999 dolarlık (52 bin 999 dolardan düşürülmüş) orta seviye Ocean Ultra yer alıyordu.

ÜNLÜ YOUTUBER, FISKER'I YERDEN YERE VURDU

Dünyanın en ünlü teknoloji YouTube içerik üreticilerinden Marques Brownlee, geçtiğimiz aylarda Fisker Ocean modelini inceleyerek, "Bugüne kadar incelediğim en kötü otomobil" demişti.