Elektrikli otomobillerin güvenliğinde devrim gibi adım! Yangını anında söndürüyor

15 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:46

ABD merkezli Aspen Aerogels, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerdeki yangınların yayılmasını önlemek için yüzde 99'u havadan oluşan ve dünyadaki en iyi termal yalıtım özelliklerine sahip aerojel malzeme geliştirdi

Elektrikli araçlar günümüzde oldukça popüler, ancak bu araçlarda kullanılan lityum iyon piller aşırı ısınabiliyor ve önlem alınmadığı takdirde yolun ortasında veya şarj istasyonlarında büyük yangınlar çıkabiliyor. ABD merkezli Aspen Aerogels şirketi, havadan oluşan ve yangının bir lityum iyon hücresinden diğerine yayılmasını önleyen yeni bir aerojel malzeme geliştirerek bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Malzeme, ABD Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirildi ve Georgia'da yeni bir fabrika kurulması için şirkete 670,6 milyon dolarlık bir kredi sağlandı. Aspen Aerogels, bu malzemeyi "çok eterik bir yapıya sahip" olarak tanımlarken, en kötü senaryolarda bile yolcuların araçtan güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

AMAÇ, ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEMEK

Yeni aerojelin asıl hedefi, pillerin alev almasını engellemek değil, yangının yayılmasını durdurmak. Lityum iyon bataryalarda tek bir pilde meydana gelen aşırı ısınma veya arıza, genellikle zincirleme bir reaksiyona neden oluyor ve tüm batarya takımını etkileyen büyük yangınlara yol açabiliyor.

İşte yeni malzeme burada devreye girerek, zincirleme reaksiyonu durdurarak yangının kontrol altına alınmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Aspen Aerogels Teknik Hizmetler Başkan Yardımcısı John Williams, geliştirdikleri malzemenin şu anda dünyadaki en iyi termal yalıtım özelliğine sahip olduğunu söyledi. Şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu George Gould malzemenin yüzde 99'unun havadan oluştuğunu bildirdi.