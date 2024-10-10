Elektrikli Porsche Macan Türkiye'de! Turbo modeli dikkat çekti

10 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:47

Porsche, tamamen elektrikli altyapıya sahip Macan modellerini Türkiye'de satışa sundu. 800 Volt mimarisi, 100 kWh bataryası ve hızlı şarj kapasitesiyle dikkat çeken yeni araba, "Macan 4" ve Macan Turbo" olmak üzere iki versiyonla geliyor.

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Porsche​'nin dünya çapında büyük beğeni toplayan SUV​ modeli Macan, tamamen elektrikli altyapıya sahip ikinci nesliyle Türkiye​ yollarına çıktı. Porsche Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Leipzig​'deki Porsche tesislerinde karbon-nötr olarak üretilen yeni Macan 4 ve Macan Turbo modelleri, Porsche Center'larda satışa sunulmaya başlandı.

ELEKTRİKLİ PORSCHE MACAN TÜRKİYE PAZARINDA

Yeni elektrikli Macan, 800 Volt mimarisi ve 100 kWh kapasiteli bataryası ile dikkat çeken bir araç olarak konumlandırılıyor. 270 kW hızlı şarj kapasitesi sayesinde sadece 21 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Ayrıca rejenerasyon sırasında 240 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlayabiliyor.

Porsche Aktif Aerodinamik (PAA) sistemi sayesinde 0,25'lik hava sürtünme katsayısına sahip olan araçta yer alan aktif arka spoiler ve soğutma kapakları, aerodinamik performansı artırıyor. Şehir içi sürüşlerde Macan 4 modeli 782 kilometreye kadar, Macan Turbo ise 762 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Porsche'nin Premium Elektrik Platformu'nda yükselen ilk modeli olan elektrikli Macan, coupe tarzı bir tavan tasarımıyla kullanıma çıkıyor. Ek olarak çerçevesiz kapıları ve genişleyen boyutlarıyla sportif bir duruş sergileyen otomobilin öne çıkan detayları arasında; 20-22 inç jant opsiyonları, LED gündüz farları ve 3 boyutlu Porsche logosu da yer alıyor.

BAGAJ HACMİ ARTIRILDI

Eski versiyonuyla karşılaştırıldığında 127 litre daha fazla bagaj hacmi sunan Macan, 540 litrelik arka bagajı ve 84 litrelik ön bagajı kullanıcıların önüne sunuyor. Direksiyon hassasiyetinin de önemli tutulduğu araç, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip ve Elektronik Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) teknolojisini kullanıyor.

Son olarak aracın iç mekanına baktığımızda, kavisli 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve isteğe bağlı olarak sunulan yolu ekranı karşımıza çıkıyor. İlk kez artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip HUD (Head Up Display) ekranına yer verildiğini de belirtmekte yarar var.

ELEKTRİKLİ PORSCHE MACAN FİYATI

Porsche Türkiye, elektrikli Macan 4 ve Macan Turbo modellerini internet sitesinde sergilemeye başladı ancak fiyat bilgilerini henüz açıklamadı. Site, aracı satın almakla ilgilenen kullanıcılarını doğrudan bayiyle iletişime geçmeye yönlendiriyor.