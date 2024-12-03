Elektrikli Range Rover, çöl sıcaklarında test edildi: Aracın yeni fotoğrafları paylaşıldı

03 Aralık 2024 15:03 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:04

Land Rover, tamamen elektrikli ilk Range Rover modelini 2025 yılında yollara çıkaracak. Son olarak araç Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen zorlu sıcak hava testlerinde, "Big Red" olarak bilinen Al Badayer çölündeki 91 metrelik kum tepelerini başarıyla tırmandı ve SUV'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

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Aracınızın hava yastığı çalınmış olabilir! Önlem için uzmanlardan öneriler var

Land Rover, tamamen elektrikli ilk Range Rover modelini geliştirme sürecinde hız kesmeden devam ediyor. Şirketin elektrikli mobiliteye geçişinde bir dönüm noktası olarak gösterilen bu araç hakkında bilinen teknik detaylar sınırlı ancak Birleşik Arap Emirlikleri​'nde yapılan sıcak hava testleri sayesinde yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Daha önce Kuzey Kutup Dairesi'nin dondurucu soğuklarında test edilen tamamen elektrikli Range Rover, bu kez BAE'nin 50 dereceyi aşan çöl sıcaklıkları ve yüzde 90'ı bulan nem oranlarında zorlu bir sınavdan geçti.

91 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TEPELERİ TIRMANDI

Al Badayer çölünde bulunan ve "Big Red" olarak bilinen, yüksekliği 91 metreyi bulan dev kum tepelerinde yapılan testlerde, araç defalarca bu tepeleri tırmanarak performansının en üst seviyede kalabildiğini gösterdi.

Land Rover mühendisleri, bu testlerde özellikle aracın termal yönetim sistemini değerlendirdi. Çöl sıcağında aşırı ısınmayı önlemek ve verimliliği korumak için tasarlanan sistemin başarıyla çalıştığı belirtildi.

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yüzde 100 elektrikli Range Rover'ın 2025 yılında piyasaya çıkacağı ve ultra hızlı şarj cihazlarıyla daha yüksek batarya şarj hızlarına olanak sağlayacak 800 Voltluk bir mimariye sahip olacağı zaten biliniyor. Esnek uzunlamasına modüler bir platforma dayanacak ve iki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş ile donatılacak.

Öte yandan yeni Range Rover'ın arazi yetenekleri, 850 mm'ye varan suda ilerleme derinliği ve Land Rover'ın 530 hp benzinli V8'e eşdeğer olduğunu iddia ettiği performansı ile daha da geliştirilmiştir.