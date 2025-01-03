Elektrikli SUV piyasasında fırtına kopacak! Hyundai, hem hızlı hem uygun fiyatlı yeni modelini tanıttı

03 Ocak 2025 10:34 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:34

2025 yılında elektrikli, içten yanmalı ve hibrit güç seçeneklerine sahip birçok otomobil piyasaya çıkacak. Yılın en ucuz modellerinden biri olmaya aday yeni Hyundai modeli tanıtıldı. Creta Electric, 17 Ocak'ta resmen sahneye çıkacak. Fiyatı da belli oldu.

Hyundai​, Hindistan​'da popüler olan SUV​ modeli Creta'nın tamamen elektrikli​ versiyonunu duyurdu. Ioniq serisinden tasarım detaylarını ödünç alan Hyundai Creta Electric, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle rekabette güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Elektrikli SUV, 17 Ocak'ta Hindistan'daki Bharat Mobility Show'da resmi olarak sahneye çıkacak.

HYUNDAİ CRETA ELECTRİC, NELER SUNUYOR?

Hyundai Creta Electric, içten yanmalı motora sahip versiyonundan farklı olarak modernize edilmiş bir burun tasarımı ve bölünmüş ızgara yapısıyla geliyor. Elektrikli araçlara özgü aerodinamik jantlarla enerji verimliliği sağlayan model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlıyor (içten yanmalı modelden daha hızlı).

Creta Electric, 42 kWh ve 51,4 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Hindistan'ın ARAI ölçüm standartlarına göre bu bataryalar sırasıyla 390 km ve 473 km menzil sunuyor.

Creta Electric, şarj hızında ise standart bir performans sergiliyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e dolması 58 dakika sürerken, 11 kW AC şarj ile tam dolum 4 saatte tamamlanıyor. Aracın arka koltuklarının altında bulunan priz ise elektronik cihazları çalıştırma imkanı sunarak kullanıcılara ekstra kolaylık sağlıyor.

Hyundai Creta Electric'in fiyatının yaklaşık 25 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu sayede 2025'in en ucuz otomobillerinden bir tanesi olacak. Aracın Hindistan dışında diğer pazarlara sunulup sunulmayacağı ise şu an için belirsiz.