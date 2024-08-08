Elektrikli Togg T10F fastback modeli için mühendislik testleri başladı

08 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:50

KAAN ses getirmeye devam ediyor! Yerli ve milli savaş uçağımız dünya manşetinde

KAAN ses getirmeye devam ediyor! Yerli ve milli savaş uçağımız dünya manşetinde

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10F diye adlandırdığı doğuştan elektrikli ikinci mobilite cihazı ve aynı zamanda ilk fastback modelinin mühendislik testlerinin başladığını duyurdu.

Togg T10F, 2019 yılında ön gösterimi yapılmış, yerli elektrikli otomobilin tanıtımı ise dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2024'te dünyaya tanıtılmıştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre 2025 yılında yollarda olacak Togg T10F'in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde yapılacak. Ayrıca farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri süren T10F, planlar doğrultusunda yıl içinde mevsimsel testlerden de geçecek.

"HER AN YOLLARDA T10F İLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ"

Togg, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ve heyecanlı haberlerimiz var! Ürün geliştirme sürecimizin önemli adımlarından mühendislik testleri #T10F için başladı. Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz."

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Togg T10F modeli, sürücülere sürekli internet bağlantısı sunmayı vaat eden ve uzaktan güncelleme ile devamlı iyileştirilecek bir cihaz olarak ön plana çıkıyor.

160 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir RWD Standart Menzil seçeneğinin yanı sıra daha uzun menziller için çift motorlu ve farklı batarya kapasiteleri sunan versiyonları olan aracın çift motorlu AWD versiyonu, 700 Nm tork ve 530 kilometre menzil sunmayı vaat ediyor.

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen CES 2024 fuarında seri üretim versiyonuyla tanıtılan Togg T10F, hem sedan hem de fastback severlere hitap ediyor. Otomobilin çıkış tarihi olarak ise 2025 yılının mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE

Togg piyasadaki mevcut modeli T10X yüzde 51'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. Yeni modelle birlikte yerliliğin yüzde 68'lere çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, T10F'İ İNCELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'un 80. Genel Kurulu'nda sergilenen Togg T10F modelini en ince ayrıntısına kadar yakından incelemişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni modelin büyük ilgi gördüğünü ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı: "Küresel teknoloji markamız Togg'un yeni modeli T10F'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye'de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi."