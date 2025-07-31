Elektronik tartı sayesinde aldatıldığını öğrendi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kadın, şehir dışındayken eşiyle ortak kullandıkları elektronik tartının hafızasına gece yarısı kaydedilen bir ölçümden yola çıkarak aldatıldığını ortaya çıkardı.

"BEN ORADA DEĞİLDİM, BU KİLO BANA AİT DEĞİL"

Reddit'te u/throw-Doubt303 kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, dijital baskülde "atanmamış kullanıcı" olarak yaklaşık 54,5 kilo ağırlığında iki ölçüm kaydı gördüğünü yazdı. Saat tam 00.25 ve 00.26'da arka arkaya yapılan ölçümler, evde sadece kocası bulunmasına rağmen kaydedilmişti.

"Ben bu kiloda değilim ve o gün evde değildim" diyen kadın, geçmişte aldatıldığını belirttiği eşiyle "başkalarıyla görüşmeden" yeniden bir araya gelme sürecinde olduklarını söyledi. Ancak tartıdaki izler, eşinin gizlice yeni bir ilişkiye başladığını gözler önüne serdi.

Kullanıcı, tartıdan aldığı ekran görüntüsünü Reddit hesabından paylaştı:

Yaşanan olay sonrası çok sayıda kullanıcı, elektronik tartının "ihanet dedektörü" olabileceğini yazdı. Kimileri, "Avukata danış, kocana ne bildiğini söyleme" diye tavsiye verirken, kimileri de "Bu saatten yeni bir sayfa aç" yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı ise kadının dedektifliğini övdü: "Bu dedektiflikte ustalık seviyesi. Erkekler bizim sezgilerimizi küçümsüyor. Onu yüzleştirince seni muhtemelen paranoyak ya da deli ilan etmeye çalışacak. Ama sen öyle değilsin."

Daha önce de yabancı influencer Alexa Losey, Ring güvenlik kamerası sayesinde sevgilisinin her gece eve başka bir kadını getirdiğini ortaya çıkarmıştı. Losey, evin her köşesine ihanetin ekran görüntülerini bırakıp intikamını almıştı.