Elon Musk AB'nin 'sansür' teklifini ifşa etti

13 Temmuz 2024 00:23 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:30

Musk'ın X'i satın almasından sonra Avrupa Birliği ile aralarındaki gerilim artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği bugün, Musk'ın X'te mavi doğrulama rozetini ücret karşılığında satmasını eleştirerek, bunu yasadışı olarak nitelendirdi. Musk ise sosyal medya hesabından AB'nin 'gizli sansür' önerisini ifşa etti.

Musk'ın satın almasından önce, Twitter'daki mavi doğrulama rozetleri yalnızca ünlü ve tanınmış kişilere veya gerçekten doğrulanmış şirket ve sayfalara veriliyordu. Ancak Avrupa Birliği bugün, bu rozetlerin satılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

PARA CEZASI GELEBİLİR

AB, mavi doğrulama rozetinin para karşılığında satılmasının Dijital Hizmetler Yasası'na aykırı olduğunu belirterek, X'in küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Ünlü milyarder Elon Musk, AB'nin mavi onay rozeti kararının ardından AB Komisyonu'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündemi değiştirdi.

"X TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ"

Musk, AB'nin gizli sansür teklifi yaptığını, karşılığında bir ceza uygulanmayacağını, bütün platformların kabul ettiğini ancak X'ın bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Musk'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "AB, bazı gönderileri sansürlememiz karşılığında bize ceza vermemeyi teklif etti. Diğer platformlar bu teklifi kabul etti ama biz kabul etmedik."

AB İDDİALARI REDDETTİ

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın X ve diğer büyük platformlara davanın çözümüne yönelik taahhütler sunma imkanı verdiğini anımsatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi." ifadesini kullandı.