Elon Musk çark etti: 2017'deki mesajları ifşa oldu! "Onayladığı yapıyı şimdi eleştiriyor"

14 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:23

Elon Musk şu anda OpenAI'ı kar amacı güden bir yapıya dönüşmekle suçluyor ve bunun sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor. Ancak OpenAI, 2017'de bu değişimi bizzat Musk'ın desteklediğini ve talep ettiğini gösteren yazışmaları ifşa etti.

Yapay zeka alanındaki önemli aktörlerden biri olan OpenAI​, son dönemde şirketin kar amacı güden yapıya dönüşümüyle ilgili eleştirilerin odağında yer alıyor. Bu eleştirileri yapan isimlerin başındaysa Elon Musk geliyor. Ancak OpenAI tarafından paylaşılan son dosyalara göre, Musk da 2017 yılında şirketin kar amacı güden bir yapıya geçmesini desteklemiş.

ELON MUSK, OPENAI'IN KAR AMAÇLI OLMASINI İSTEMİŞ

Elon Musk, OpenAI'ın yapay zeka teknolojilerini geliştirme sürecinde kamu yararını geri planda bırakarak kar odaklı bir yaklaşım benimsemekle suçlamıştı. Ancak OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Musk'ın kendisinin de 2017 yılında şirketin kar amaçlı bir yapıya dönüşmesini istediği ifade edildi. Açıklamada, bu durumu kanıtlayan yazışma ve mesajlar da ifşa edildi.

OpenAI, kuruluşundan itibaren önemli kilometre taşlarına değinerek, Kasım 2015'te kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Açıklamada, şirketin 2017 yazında OpenAI'ın misyonunu ilerletmesi için bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda Musk ile hemfikir olduğuna işaret edilerek, aynı yıl sonbaharda Musk'ın çoğunluk hissesi ve kar amacı güden şirketin CEO'su olmayı talep ettiği aktarıldı.

"MUSK'A TEK TARAFLI KONTROL VERMEK AYKIRI OLUR"

Şirketin Musk'ın şartlarını reddettiği kaydedilen açıklamada, OpenAI ve teknolojisi üzerinde Musk'a tek taraflı kontrol vermenin misyona aykırı olacağı vurgulandı. Açıklamada, Musk'ın OpenAI'ye karşı son davasının iddialarını yeniden çerçevelendirmek için bir yıldan kısa bir süre içinde yaptığı dördüncü girişim olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2017'de Elon, OpenAI'ın yeni yapısı olarak yalnızca kar amacı güden bir şirket istemekle kalmadı, aslında oluşturdu. Çoğunluk hissesini ve tam kontrolü alamadığında, çekip gitti ve bize başarısız olacağımızı söyledi. Şimdi OpenAI önde gelen yapay zeka araştırma laboratuvarı olduğu ve Elon rakip bir yapay zeka şirketini yönettiği için, mahkemeden misyonumuzu etkin bir şekilde sürdürmemizi engellemesini istiyor."

OpenAI'ın açıklamasında, söz konusu iddiaları destekleyen, aralarında Sam Altman ile Elon Musk'ın yazışmalarının da olduğu bir dizi e-posta ve mesajın ekran görüntülerine de yer verildi.

Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış, şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü. Geçen ay yaptığı şikayette değişikliğe giden Musk, davaya antitröst iddialarını eklerken, şirkete yatırım yapan Microsoft'u da davaya dahil etmişti.