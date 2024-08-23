Elon Musk, çılgın planını açıkladı: Milyonlarca insana Neuralink beyin çipi yerleştirilecek

23 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:26

Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var

Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var

Neuralink CEO'su Elon Musk, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipinin yeni özelliklerini açıklayan bir blog yazısına cevaben, gelecekteki planlarını açıkladı. Önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca insan beynine Neuralink çipini yerleştirmeyi umduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Neuralink'in "Link" adlı yeni cihazının takıldığı Alex isimli hastanın, sadece düşünerek Counter-Strike oynadığı ve bilgisayarında üç boyutlu nesneler tasarladığı bir video paylaşıldı.

"10 YIL İÇİNDE MİLYONLARCA İNSAN NEURALINK'E SAHİP OLACAK"

Musk, X platformunda yaptığı açıklamada "Her şey yolunda giderse, birkaç yıl içinde yüzlerce insanın Neuralink'i olacak. Belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadesini kullandı.

Neuralink, teknolojiyle ilgili insan deneyine katılan kişinin, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanarak 3D nesneler tasarlamak gibi düşüncelerini kullanarak yeni görevler gerçekleştirebildiğini söyledi.

Katılımcı, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj parçası tasarlayıp yazdırabildi, bu işlem daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle imkansızdı.

Ayrıca, karakteri kontrol etmek için genellikle iki ayrı joystick gerektiren birinci şahıs video oyununu oynayabildi.

Hasta, "Sadece etrafta koşmak bile çok keyifli çünkü sağa sola bakabiliyorum. Nereye bakacağımı [düşünebiliyorum] ve o da istediğim yere gidiyor. Bu çılgınca." diyerek duygu ve düşüncelerini anlattı.