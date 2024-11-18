Elon Musk, Donald Trump için X algoritmasını değiştirmiş! Kendi paylaşımlarını daha fazla öne çıkarıyor

18 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:30

Queensland Teknoloji Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun algoritması, Musk'ın gönderilerini ve Cumhuriyetçi kullanıcıları öne çıkarmak için değiştirilmiş olabilir. Çalışma, Musk'ın Trump'a desteğini açıkladığı temmuz ayından sonra gönderilerinin görüntülenme ve paylaşım oranlarında artışlar tespit etti.

Elon Musk​'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunun algoritmasının, Musk'ın hesabı ve diğer Cumhuriyetçi kullanıcıların gönderilerini ön plana çıkarmak için değiştirildiği ortaya çıktı. Söz konusu iddia, Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden (QUT) yeni bir çalışmanın bulgularına dayanıyor.

Çalışmaya göre, değişiklikler Elon Musk'ın Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını desteklediğini açıkladığı dönemde başlamış olabilir. Araştırmada özellikle Musk'ın gönderilerinin ani bir şekilde daha popüler hale gelmesine dikkat çekiliyor.

ELON MUSK'IN X'TE GÖRÜNTÜLENME ORANI YÜZDE 138 ARTMIŞ

QUT'de dijital medya alanında doçent olan Timothy Graham ve Monash Üniversitesi'nden iletişim ve medya çalışmaları profesörü Mark Andrejevic tarafından yürütülen araştırma, Musk'ın Trump'a olan desteğini açıkladığı temmuz ayı öncesi ve sonrasındaki etkileşimlerini inceledi. Araştırmacılar, 13 Temmuz'dan itibaren Musk'ın gönderilerinin yüzde 138 daha fazla görüntülenme ve yüzde 238 daha fazla paylaşım aldığını belirtti.

Araştırmacılar, Musk'ın bu artışının platform genelinde gözlemlenen genel etkileşim trendlerini geride bıraktığını ifade etti. Ayrıca incelenen diğer Cumhuriyetçi hesapların da temmuz ayından itibaren daha düşük düzeyde olmakla birlikte benzer artışlar yaşadığı tespit edildi.

MUSK, AKADEMİK API ERİŞİMİNİ KESMİŞTİ

Çalışmanın sonuçları, The Wall Street Journal ve The Washington Post tarafından yakın zamanda rapor edilen ve X'in algoritmalarında Cumhuriyetçi eğilimli bir önyargı bulunabileceğine dair bulgularla benzerlik gösterdi. Ancak araştırmacılar, platformun Akademik API erişimini kesmesi nedeniyle "nispeten az veri" toplayabildiklerini bildirdi.

Ayrıca eksik veri göstergesi görmemelerine rağmen, "yüzde 100 gönderilerin toplandığının garantisi olmadığını" sözlerine ekledi.