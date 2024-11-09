Elon Musk, Donald Trump zaferiyle şaha kalktı! 300 milyar dolar barajını aştı

09 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:51

Elon Musk, ABD başkanlığına yeniden seçilen Donald Trump'a verdiği desteğin etkisiyle servetine servet kattı. Trump zaferiyle Tesla piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Analistler ise Trump yönetiminin Musk'a önemli düzenleyici avantajlar sağlayabileceğini öngörüyor.

Elon Musk, 'Tesla telefon üretecek' iddialarına son noktayı koydu: "Yaparız ama bir şartla!"

Elon Musk, 'Tesla telefon üretecek' iddialarına son noktayı koydu: "Yaparız ama bir şartla!"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'a verdiği destek sayesinde kazancını katladı. Forbes'in verilerine göre, Musk'ın serveti Tesla'nın piyasa değerinin 1 trilyon doları aşmasıyla birlikte cuma günü itibarıyla 304 milyar dolara ulaştı.

Trump'ın seçim kampanyasına 120 milyon dolara yakın bağış yapan Musk, Tesla'daki yüzde 20 hissesi ve SpaceX'teki yüzde 42 hissesinin katkısıyla servetini büyütmeye devam ediyor. Kasım 2020'de Musk'ın servetinin sadece yüzde 75'i Tesla'dan geliyordu.

TRUMP YÖNETİMİNİN TESLA'YA OLUMLU ETKİSİ BEKLENİYOR

Analistler, Trump yönetiminin Tesla ve Elon Musk'a büyük avantajlar sağlayacağına inanıyor. CFRA Research kıdemli hisse senedi analisti Garrett Nelson, "Tesla ve CEO Elon Musk belki de seçim sonucunun en büyük kazananları ve Trump'ın zaferinin şirketin otonom sürüş teknolojisinin düzenleyici onayını hızlandırmaya yardımcı olacağına düşünüyoruz" dedi

Reuters'a konuşan bir kaynak, Trump yönetimi altında Musk'ın Tesla'nın planladığı otonom araçlara yönelik olumlu düzenlemeler için bastırabileceğini ve ayrıca ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin Tesla'nın mevcut sürücü destek sistemlerinin güvenliğiyle ilgili potansiyel yaptırımları ertelemesini sağlayabileceğini söyledi.

Elon Musk aynı zamanda geçen yıl kurduğu yapay zeka girişimi xAI'ın da çoğunluk hissesine sahip. Forbes'a göre Musk'ın, 40 milyar dolara kadar değer biçilebilecek yeni bir finansman turu için görüşmelerde bulunan şirketteki hissesi yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

300 MİLYAR DOLAR SERVETE DAHA ÖNCE ULAŞMIŞTI

Öte yandan Musk, 300 milyar dolar servet sınırını daha önce de aşmıştı. Kasım 2021'de Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan hisse başına 407 dolara ulaşmıştı. Ancak şirketin hisseleri yüzde 72'ye varan bir düşüşle geçen yılın ocak ayında hisse başına 113,06 dolara kadar geriledi.

Cuma günü Tesla'nın hisseleri yüzde 8,2 artışla hisse başına 321,22 dolardan kapandı.

Tesla hisseleri ekim ayı sonlarında, şirketin üç aylık kar marjında bir artış bildirmesinin ardından oldukça karlı Full Self Driving sürücü destek yazılımının satışlarıyla yükseldi. Yıllardır dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla'yı, Japon Toyota Motor, BYD ve diğerleri birkaç yüz milyar dolar geriden takip ediyor.