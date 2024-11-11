Elon Musk durmak bilmiyor: Starlink 24 uyduyu daha uzaya gönderiyor

11 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:58

ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 24 Starlink uydusunu daha uzaya gönderiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenen görev pazartesi (bugün) günü gerçekleştirilecek.

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SpaceX, dünya çapında internet erişimini artırmayı hedefleyen Starlink projesi kapsamında 24 yeni uydusunu daha bugün uzaya gönderiyor. Fırlatma başlangıçta pazar akşamı için planlanmıştı, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle SpaceX, güvenlik açısından bu görevi bir gün erteleme kararı almıştı.

STARLİNK UYDU FİLOSU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Görev kapsamında kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması, fırlatmadan yaklaşık sekiz dakika sonra, Atlantik Okyanusu'nda bekleyen "A Shortfall of Gravitas" adlı otonom deniz platformuna dikey iniş yaparak geri dönecek. Bu, söz konusu roket güçlendiricisinin 12. başarılı inişi olacak. Güçlendirici, daha önceki 11 uçuşun beşinde Starlink misyonlarına hizmet etmişti.

Falcon 9'un üst aşaması ise Starlink uydularını alçak Dünya yörüngesine taşıyacak. Fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra uydular başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirilecek. Bu görevin tamamlanmasıyla gökyüzündeki Starlink filosuna 24 uydu daha katılmış olacak.

ELON MUSK, MARSLİNK PROJESİNİ GELİŞTİRİYOR

Elon Musk, Starlink uydularını artırmaya devam ederken bir yandan da Marslink adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. SpaceX, uzay istasyonunun Kızıl Gezegen misyonlarını desteklemek amacıyla kurulan Mars Keşif Programı Analiz Grubu toplantısında projeyi NASA'ya sundu.

Yeni hizmetin çalışma mantığı şöyle olacak; birden fazla uydu, gezegenin yörüngesinde dönecek ve Starlink hizmetinin lazer iletişimi aracılığıyla gezegenin veri paylaşmasını sağlayacak.