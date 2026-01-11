Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

Kategoriler
Elon Musk, X’te kullanıcıların akışını belirleyen algoritmanın bir hafta içinde tamamen açık kaynak yapılacağını duyurdu. Hamle, hem uzun süredir verilen bir sözün devamı hem de platform üzerindeki yoğun eleştirilerin ortasında geldi.
X’in sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada, kullanıcıların zaman akışında neyi neden gördüğünü belirleyen tüm kodların bir hafta içinde açık kaynak olarak yayımlanacağını söyledi. Musk’a göre bu adım, platformda şeffaflığı artıracak ve güven sorununa doğrudan cevap verecek.
Bu açıklama, özellikle @grok adlı X hesabının, rıza dışı şekilde —aralarında reşit olmayanların da bulunduğu— kişilerin görsellerini uygunsuz biçimde üretmesiyle patlak veren küresel tartışmaların hemen ardından geldi. Ancak Musk’ın “algoritmayı açma” vaadi yeni değil. 2022’de Twitter’ı satın aldığında, güveni artırmak için algoritmaların açık kaynak yapılacağını söylemişti.
O dönemde Musk, "Tweet önerilerini belirleyen tüm kodlar 31 Mart’ta açık kaynak olacak” demiş ve iki haftalık bir takvim açıklamıştı. Gerçekten de o tarihte GitHub’da bir depo yayımlandı. Ancak bu, algoritmanın tamamını kapsayan bir açıklama olmaktan uzaktı. Depodaki dosyaların büyük bölümü ilk yüklemeden kalırken, bazı güncellemelerin dört ay öncesine kadar uzandığı görülüyordu.
Bu kısmi şeffaflık, beklentileri karşılamadı. Örneğin 2023’te yayımlanan ve Musk’ın kendi paylaşımlarının görünürlüğünü artırmak için algoritmada değişiklik istediğini öne süren haberler, kod incelemelerinden değil; sızdırılan belgeler ve anonim çalışan anlatımlarından çıktı.
2024’te Musk’ın yeni değişiklikler sinyali vermesi üzerine girişimci Mark Cuban, doğrudan şu soruyu sormuştu: “Uygulamadan önce beklenen algoritma kodunu paylaşabilir misin? Kullanıcılar geri bildirim verebilsin.”
Öte yandan X, uzun süredir sağ görüşlü içerikleri kayırdığı iddialarıyla da eleştiriliyor. Geçen yıl yayımlanan bir rapor, bu eğilimin sistematik olduğunu savunmuştu. Platform, aynı zamanda Charlie Kirk’ün suikastına ait sansürsüz görüntülerin hızla yayıldığı mecralardan biri olmuştu.
Zamanlama dikkat çekici. Geçen yıl Fransa’nın Paris kentinde, X algoritmasının “hileli biçimde manipüle edilmiş olabileceği” iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Musk ise bu girişimi, “ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan siyasi bir ajanda” olarak nitelendirmişti.