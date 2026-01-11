Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

Ocak 11, 2026 14:05
1
Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

Elon Musk, X’te kullanıcıların akışını belirleyen algoritmanın bir hafta içinde tamamen açık kaynak yapılacağını duyurdu. Hamle, hem uzun süredir verilen bir sözün devamı hem de platform üzerindeki yoğun eleştirilerin ortasında geldi.

2
Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

X’in sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada, kullanıcıların zaman akışında neyi neden gördüğünü belirleyen tüm kodların bir hafta içinde açık kaynak olarak yayımlanacağını söyledi. Musk’a göre bu adım, platformda şeffaflığı artıracak ve güven sorununa doğrudan cevap verecek.

TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE GELEN VAAT

Bu açıklama, özellikle @grok adlı X hesabının, rıza dışı şekilde —aralarında reşit olmayanların da bulunduğu— kişilerin görsellerini uygunsuz biçimde üretmesiyle patlak veren küresel tartışmaların hemen ardından geldi. Ancak Musk’ın “algoritmayı açma” vaadi yeni değil. 2022’de Twitter’ı satın aldığında, güveni artırmak için algoritmaların açık kaynak yapılacağını söylemişti.

3
Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

O dönemde Musk, "Tweet önerilerini belirleyen tüm kodlar 31 Mart’ta açık kaynak olacak” demiş ve iki haftalık bir takvim açıklamıştı. Gerçekten de o tarihte GitHub’da bir depo yayımlandı. Ancak bu, algoritmanın tamamını kapsayan bir açıklama olmaktan uzaktı. Depodaki dosyaların büyük bölümü ilk yüklemeden kalırken, bazı güncellemelerin dört ay öncesine kadar uzandığı görülüyordu.

KISMİ AÇIKLAMALAR, BİTMEYEN SORU İŞARETLERİ

Bu kısmi şeffaflık, beklentileri karşılamadı. Örneğin 2023’te yayımlanan ve Musk’ın kendi paylaşımlarının görünürlüğünü artırmak için algoritmada değişiklik istediğini öne süren haberler, kod incelemelerinden değil; sızdırılan belgeler ve anonim çalışan anlatımlarından çıktı.

4
Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

2024’te Musk’ın yeni değişiklikler sinyali vermesi üzerine girişimci Mark Cuban, doğrudan şu soruyu sormuştu: “Uygulamadan önce beklenen algoritma kodunu paylaşabilir misin? Kullanıcılar geri bildirim verebilsin.”

 

5
Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

Öte yandan X, uzun süredir sağ görüşlü içerikleri kayırdığı iddialarıyla da eleştiriliyor. Geçen yıl yayımlanan bir rapor, bu eğilimin sistematik olduğunu savunmuştu. Platform, aynı zamanda Charlie Kirk’ün suikastına ait sansürsüz görüntülerin hızla yayıldığı mecralardan biri olmuştu.

FRANSA SORUŞTURMASI DETAYI

Zamanlama dikkat çekici. Geçen yıl Fransa’nın Paris kentinde, X algoritmasının “hileli biçimde manipüle edilmiş olabileceği” iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Musk ise bu girişimi, “ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan siyasi bir ajanda” olarak nitelendirmişti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.