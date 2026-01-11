Elon Musk duyurdu: Bir hafta içinde dünyaya açıklanacak

X’in sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada, kullanıcıların zaman akışında neyi neden gördüğünü belirleyen tüm kodların bir hafta içinde açık kaynak olarak yayımlanacağını söyledi. Musk’a göre bu adım, platformda şeffaflığı artıracak ve güven sorununa doğrudan cevap verecek.

TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE GELEN VAAT

Bu açıklama, özellikle @grok adlı X hesabının, rıza dışı şekilde —aralarında reşit olmayanların da bulunduğu— kişilerin görsellerini uygunsuz biçimde üretmesiyle patlak veren küresel tartışmaların hemen ardından geldi. Ancak Musk’ın “algoritmayı açma” vaadi yeni değil. 2022’de Twitter’ı satın aldığında, güveni artırmak için algoritmaların açık kaynak yapılacağını söylemişti.