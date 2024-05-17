Elon Musk duyurdu: Neuralink beyin implantı için yeni insan denek arıyor

17 May 2024 14:43 - Güncelleme : 17 May 2024 14:47

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin ile bilgisayar arasında bağlantı kuran "Telepati" isimli implantını bu yılın başlarında ilk kez insan hastaya takmıştı. Musk, ikinci bir denek arayışına girdiğini duyurdu.

Musk, X'te şunları paylaştı: "Neuralink ikinci katılımcı için başvuruları kabul etmektedir. Bu, sadece düşünerek telefonunuzu ve bilgisayarınızı kontrol etmenizi sağlayan Telepati sibernetik beyin implantımızdır."

BEYİN ÇİPİ, HASTANIN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl insan deneylerine başlamak için izin alan Neuralink, mart ayında beyin implantının ilk alıcısını açıklamıştı.

Bir dalış kazasından sonra boynundan aşağısı felç olan 30 yaşındaki Noland Arbaugh, "sadece düşünerek" internette gezinmesini, sosyal medyada paylaşım yapmasını ve video oyunları oynamasını sağlayan sistemin hayatını değiştirdiğini açıkladı.

Arbaugh, mart ayında X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Neuralink, birkaç hafta önce genel merkezlerini gezmem için bana kapılarını açacak kadar nazikti. İnanılmaz bir deneyimdi ve asla unutamayacağım bir gündü. Bu, günün sonunda şirket genelinde yapılan bir toplantıdaydı. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim."

ÇİPTE ARIZA YAŞANDI

Ancak Neuralink'in ilk insan denemesi sorunsuz geçmiyor. Şirket geçen hafta, cihazın beyinle arayüz oluşturmak için kullandığı ve her biri insan saçından daha ince olan küçük ipliklerden bazılarının ameliyattan birkaç hafta sonra yerlerinden ayrıldığını açıkladı.

Bu arıza neticesinde implantın tepkileri daha az algılar hale geldiği belirtilirken, Neuralink'in cihazı çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü. Öte yandan şirket, Arbaugh'un implantında ince ayarlar yaparak tekrar etkili bir şekilde çalışmasını sağladığını savundu.