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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde

Elon Musk, 2017'de kapatılan efsanevi kısa video uygulaması Vine'ı "yapay zeka şeklinde" geri getireceklerini duyurdu. Peki yeni Vine hangi özelliklere sahip olacak?

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Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:18

Milyarder girişimci Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2017 yılında tarafından kapatılan kısa video uygulaması Vine'ı yapay zeka destekli olarak yeniden hayata geçireceklerini duyurdu.

Yeni Vine platformunun tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı açıklanmadı. Bununla birlikte viral kliplerin X platformunda oluşturulması ve düzenlenmesi gibi işlemler için xAI teknolojisinin entegre edileceği öngörülüyor. Musk, X hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Vine'ı geri getiriyoruz. Ama yapay zeka şeklinde."

Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde

VINE NEDİR? NEDEN KAPATILDI?

Vine, kullanıcıların 6 saniyelik, otomatik döngüye giren kısa videolar çekip paylaşmasına imkan veren bir sosyal medya uygulamasıydı. Minimal süresi ve döngü mantığı sayesinde Vine'da mizah, hızlı kurgu, görsel efektler ve "meme" kültürü çok hızlı yayıldı.

Hatta Türkiye'de ve dünyada tanınmış pek çok internet fenomeni ve içerik üreticisi kariyerine burada başladı.

Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, Ocak 2013'te iPhone telefonlarda, aynı yılın ilerleyen aylarında ise Android ve Windows Phone'da yayınlanan Vine, Aralık 2015 tarihinde aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sahipti.

Twitter, Ekim 2016'da Vine'ı sonlandıracağını açıkladı. Uygulamanın çekirdek işlevleri 2017'nin başında kapatıldı. Vine Camera adıyla yalnızca kısa klip çekip Twitter'da paylaşmaya yarayan bir kamera uygulamasına dönüştürüldü. Vine.co alan adı ise arşiv amaçlı bir süre daha yayında kalmıştı.

Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde
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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Vine ne zaman kullanıma açılacak?
Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Musk yalnızca projeyi doğruladı.
ETİKETLER
#twitter
#sosyal-medya
#yapay-zeka
#Elon Musk
#Vine
#Kısa Video
#Teknoloji
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