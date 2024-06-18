Elon Musk, 'Gelecekte telefon olmayacak' dedi, herkesin kullanacağı yeni cihazı açıkladı

18 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:51

Elon Musk, üç yeni Tesla modelinin yolda olduğunu açıkladı

Elon Musk, üç yeni Tesla modelinin yolda olduğunu açıkladı

Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar kontrol ettiren beyin çipini bir hastaya daha yerleştirecek

Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar kontrol ettiren beyin çipini bir hastaya daha yerleştirecek

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gelecekte akıllı telefonların olmayacağına inandığını açıkladı. Bunun yerine geleceğe Neuralink'ler hakim olacak.

Musk, X platformunda, "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına cevap verdi. "Gelecekte telefonlar olmayacak. Sadece Neuralink'ler olacak" ifadesini kullandı.

ELON MUSK, NEURALINK'İ 2016 YILINDA KURDU

Elon Musk, beyindeki aktiviteyi çözmek ve uyarmak için implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmek amacıyla nöroteknoloji şirketi Neuralink'i 2016 yılında kurdu.

Bu yılın başlarında Neuralink bir insan hastaya başarılı bir şekilde beyin implantı yerleştirdi. "Link" olarak bilinen Neuralink implantının ilk alıcısının prosedürden sonra iyileştiği bildirilirken, şirket şimdi ikinci deneğini arıyor.

Musk, geçtiğimiz ay, "Neuralink ikinci katılımcı için başvuruları kabul ediyor. Bu, telefonunuzu ve bilgisayarınızı sadece düşünerek kontrol etmenizi sağlayan Telepati sibernetik beyin implantımızdır" açıklamasında bulunmuştu.