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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk ile Samsung el sıkıştı: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması

Tesla CEO'su Elon Musk dev bir iş birliği gerçekleştirdi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile tam 16,5 milyar dolarlık bir çip üretim anlaşması imzalandığını duyurdu. İşte anlaşmanın detayları.

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Elon Musk ile Samsung el sıkıştı: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:39

CEO'su , pazartesi günü X platformundan yaptığı açıklamada, Güney Koreli teknoloji devi ile 16,5 milyar dolarlık bir çip tedarik anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Tesla'nın gelecek nesil araçlarında kullanacağı AI6 çipleri Samsung tarafından üretilecek.

Musk'ın ifadesine göre, çipler Samsung'un eyaletindeki dev fabrikasında üretilecek. Uzun süredir büyük müşterilere ulaşamadığı için gecikmelere uğrayan ve hatta üretim ekipmanlarının teslimatı ertelenen tesis, böylece, bir nevi yeniden hayata dönmüş olacak.

Haberin ardından Samsung hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazanırken, Musk X'te yaptığı paylaşımda "Samsung'un Teksas'taki dev yeni fabrikası, Tesla'nın yeni nesil AI6 çipini üretmeye adanacak. Bunun stratejik önemi abartılamaz" ifadelerini kullandı.

Elon Musk ile Samsung el sıkıştı: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması

MEVCUT ÇİPLERİ DE SAMSUNG ÜRETİYOR

Tesla'nın halihazırda A14 çiplerini Samsung'a ürettirdiği, ancak bir sonraki nesil AI5 çiplerinin TSMC tarafından Tayvan ve Arizona'daki tesislerde üretileceği biliniyor. AI6 ile birlikte Samsung yeniden Tesla'nın üreticisi haline gelmiş olacak.

AI6 çiplerinin tam olarak ne zaman üretime geçeceği henüz açıklanmadı. Ancak Musk'ın daha önce A15 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini belirtmiş olması, AI6'nın sonraki yıllarda devreye gireceğine işaret ediyor.

Elon Musk ile Samsung el sıkıştı: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması

SAMSUNG FOUNDRY BİRİMİNE CAN SUYU

Samsung, yapay zeka çipleri üretme yarışında TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu da doğal olarak şirketin hem kârı hem de hisse değeri olumsuz etkilenmiş durumda. Kiwoom Securities Analisti Pak Yuak'a göre, 2025'in ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolar zarar ettiği tahmin edilen Samsung Foundry birimi, bu anlaşmayla önemli bir nefes almış olacak.

Sektör analizlerine göre Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi devleri elinde tutan TSMC, şu anda global foundry pazarında yüzde 67’lik ezici bir paya sahip. Samsung ise sadece yüzde 8'lik bir payla ikinci sırada yer alıyor.

Elon Musk ile Samsung el sıkıştı: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması

Bununla birlikte Samsung-Tesla anlaşmasının, Güney Kore ile ABD arasında devam eden ticaret görüşmeleriyle ilgili olup olmadığı net değil. Güney Kore yönetimi, potansiyel yüzde 25'lik ABD gümrük vergilerini kaldırmak veya azaltmak amacıyla çip ve gemi inşası gibi alanlarda ABD ile ortaklıklar arıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

AI6 çipleri Tesla araçlarında ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Resmi bir tarih verilmemiş olsa da, Elon Musk daha önce A15 çiplerinin 2026'da üretileceğini söylemişti. Bu da AI6 çiplerinin 2027 ve sonrasında kullanılacağını gösteriyor.
ETİKETLER
#samsung
#tesla
#teksas
#Elon Musk
#Yarı İletken
#Çip Tedarik Anlaşması
#Ai6
#Teknoloji
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