Elon Musk ile Twitch davalık oldu: 'Komplo' tartışmaları büyüyor

20 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:05

Elon Musk'ın X şirketi, Twitch'in GARM üyeleriyle iş birliği yaparak X'i boykot etmek için komplo kurduğunu iddia ederek dava açtı. Twitch ise şimdilik sessizliğini koruyor.

Elon Musk'ın X şirketi, eski reklamcılara karşı açtığı davanın bir parçası olarak Amazon'a ait canlı yayın platformu Twitch'i hedef alarak yasal mücadelesini genişletti. İlk olarak Business Insider tarafından bildirildiği üzere, pazartesi günü Twitch, X'in artık feshedilmiş olan Global Alliance of Responsible Media'nın (GARM) marka üyelerine karşı devam eden davasına eklendi.

X, TWİTCH'İN DİĞER FİRMALARLA KOMPLO KURDUĞUNU İDDİA EDİYOR

X, davasında GARM üyelerinin, Musk'ın şirketi satın almasından kısa bir süre sonra, 2022'nin sonlarında eskiden Twitter olarak bilinen platformu boykot etmek için yasa dışı bir şekilde komplo kurduğunu iddia ediyor.

Davaya göre X, Twitch'in Kasım 2022'den bu yana ABD'deki platformda reklam vermediğini söylüyor. Business Insider'ın haberine göre X, davasında Twitch'in GARM'ın marka güvenliği standartlarına ilişkin bir "yönetici onayından" bahseden bir GARM belgesine atıfta bulunuyor.

X davayı ilk olarak ağustos ayında açmıştı. O tarihten bu yana, Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) GARM olarak bilinen reklamverenler koalisyonunu dağıttı. Buna ek olarak X, Unilever ile açıklanmayan bir anlaşmaya vardıktan sonra Unilever'i davadan çıkardı.

GARM girişiminin kapatılmasından bağımsız olarak, WFA iddialarla mahkemede mücadele etme niyetinde olduğunu söylüyor.