Elon Musk ile WhatsApp Başkanı kavgaya tutuştu!

29 May 2024 11:18 - Güncelleme : 29 May 2024 11:18

Elon Musk yine WhatsApp'ı eleştirdi: 'Hâlâ güvenli olduğunu düşünenler var!'

Elon Musk yine WhatsApp'ı eleştirdi: 'Hâlâ güvenli olduğunu düşünenler var!'

Elon Musk, daha önce Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile hiçbir zaman gerçekleşmeyen "kafes dövüşü" üzerinden tartışmaya girmişti. Şimdi de Meta'daki bir başka üst düzey yöneticiye sataşmaya başladı.

Twitter/X CEO'su Musk, WhatsApp'ı güvensiz olmakla ve kullanıcı verilerini her gece dışarı aktarmakla suçladı. Bunun üzerine WhatsApp Başkanı Will Cathcart, "Birçok kişi bunu zaten söyledi ama tekrarlamakta fayda var: bu doğru değildir" diye cevap verdi.

WHATSAPP BAŞKANI: MESAJLARINIZI DIŞA AKTARMIYORUZ

Güvenliği ciddiye aldıklarını ve mesajları uçtan uca şifrelediklerini savunan Cathcart, "(Mesajlarınız) her gece bize gönderilmiyor ya da dışa aktarılmıyor" ifadesini kullandı. Mesajların buluta yedeklenmesinin mümkün olduğunu, bunların da uçtan uca şifrelenebileceğini belirtti.

Musk ayrıca Meta'nın yapay zeka çalışmalarını yöneten Yann LeCunn'dan da eleştiri aldı. LeCunn, Musk'ın WhatsApp hakkındaki paylaşımını alıntılayarak, "saçmalıkları yaymanın gerçekten keyifli olup olmadığını" sordu.

Ünlü milyarder, son zamanlarda diğer mesajlaşma platformlarını da hedef almıştı. Örneğin, bu yılın başlarında, daha önce desteklemiş olmasına rağmen Signal'in de güvensiz olduğunu öne süren bir tweet atmıştı: "Signal'de bilinen ve ele alınmayan güvenlik açıklar var."

Bununla birlikte Elon Musk ilk defa WhatsApp'a taş atmıyor. Geçtiğimiz yıllarda, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu getiren gizlilik sözleşmesini de eleştirmişti.