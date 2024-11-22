Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı

22 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:28

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, felçli hastalar üzerinde kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) için deneysel bir çalışma yürütmek üzere ABD'den onay almış ve 2024'ün başlarında ilk hastaya çip takmıştı. Çalışmalarına devam eden Neuralink bir ülkeden daha onay aldı.

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, Kanada Sağlık Bakanlığı'ndan CAN-PRIME Çalışması için katılımcı toplamaya başlama izni aldı. Bu çalışma, nöroteknoloji girişiminin kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) için bir deneme olacak. Çip, kullanıcıların sinirsel aktivitelerini yorumlayarak yalnızca düşünceleriyle bir bilgisayarı çalıştırabilmesini sağlamak üzere tasarlandı.

NEURALİNK, ELLERİNİ KULLANAMAYAN HASTALAR ARIYOR

Neuralink robotu tarafından implante edilen cihazda, 1.000'den fazla elektrot içeren iplikler bulunuyor. Denemenin tamamlanması yaklaşık dört yıl sürecek. Neuralink, servikal omurilik yaralanması veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle her iki elini de kullanma yeteneği sınırlı olan veya hiç olmayan kişileri arıyor.

Bütün bunlar size bir yerden tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Neuralink'in ilk beyin çipi denemesine katılan hastaya 2024'ün başında bir implant takılmıştı. Ancak ilk başlarda umut verici sonuçlar alınmış olsa da, elektrotları içeren ipliklerin hastanın beyninden çekilmesi gibi sorunlar yaşanmıştı.

Bu durum, cihazın sinirsel sinyalleri yorumlayan yazılımında bazı düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılarken, benzer sorunlar hayvan deneyleri sırasında da gözlemlenmişti.

Yaşanan sorunlara rağmen Neuralink, "hızla ilerleme ve sorunları çözme" anlayışıyla ikinci bir hastayı denemelerine dahil etti ve ilk sonuçların olumlu olduğu bilgisi paylaşıldı. Şimdi de testlere Kanadalı gönüllüler katılabilecekler.

BLİNDSİGHT CİHAZI İSE İNSAN DENEMELERİNE BAŞLAMADI

Öte yandan bu deneme, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) eylül ayında "Çığır Açan Cihaz Tasarımı" sertifikası alan ancak henüz insan denemelerine başlamayan Blindsight cihazı yerine N1 implantı üzerine odaklanıyor. N1 implantı, hastanın beynine elektrotlar içeren iplikler yerleştirilerek çalışırken, Blindsight ise hastanın görsel korteksine yerleştirilen bir mikroelektrot dizisine dayanıyor.

Elon Musk, yaptığı açıklamalarda Blindsight'ın görme engelli hastaların görmesini sağlayacağına dikkat çekti. Görüşün "başlangıçta düşük çözünürlükte" olacağını kabul eden Musk, "Sonunda doğal görmeden daha iyi olma potansiyeline sahip" iddiasında bulundu.