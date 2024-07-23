Elon Musk, insansı robotların hayatımıza gireceği tarihi açıkladı

23 Temmuz 2024 09:17 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:19

Tesla, genellikle elektrikli otomobilleri ile bilinse de "Optimus" olarak adlandırılan ve hem şirketlerde hem de evlerde kullanılması için tasarlanan insansı robot da üretiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin gelecek yıl insansı robotları şirket içinde kullanmaya başlayacağını söyledi. X'teki bir paylaşıma cevap veren Musk, robotların ilk olarak Tesla tarafından kullanılacağını ve 2026'da satılmak üzere üretilmeye başlanacağını belirtti.

Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

TESLA OPTIMUS'UN FİYATI NE OLACAK?

Elon Musk daha önce Tesla'nın robotların seri üretime geçmesini ve her birinin 20 bin dolardan daha ucuza mal olmasını hedeflediğini söylemişti. Ancak Musk'ın şu ana kadar yerine getiremediği sözleri göz önüne alındığında, Optimus'un fiyatıyla ilgili açıklamasına da kesin gözüyle bakılmıyor.

Örneğin 2019'da, Tesla'nın bir sonraki yıla kadar sürücüsüz taksileri yollara çıkaracağından çok emin olduğunu söylemişti ancak bu gerçekleşmedi. Bu yılın başlarında, uzun zamandır beklenen Tesla robotaksisinin 8 Ağustos'ta tanıtılacağını açıkladı ancak lansman ertelendi.

Musk, ertelenmenin sebebini tam olarak açıklamadı, sadece "Ekstra zaman bize başka birkaç şey daha gösterme imkanı veriyor" demekle yetindi.

TESLA İNSANSI ROBOTU OPTIMUS NE İŞE YARAYACAK?

Elon Musk, insanların gelecekte kişisel Optimus robotlarını bir tür arkadaş olarak görmeye başlayacağına inanıyor. "Robottan köpeğinizi gezdirmesini, evinizle ilgilenmesini, çocuklara bakıcılık yapmasını, yemek pişirmesini ve piyano çalmasını isteyebileceksiniz" diyor.