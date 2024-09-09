Elon Musk, Mars görevini başlatıyor: Kızıl Gezegen'e insanlı uçuş için tarih verildi

09 Eylül 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:12

Elon Musk, SpaceX'in Starship roketiyle iki yıl içinde mürettebatsız, dört yıl içinde ise mürettebatlı Mars görevlerine başlamayı planladığını açıkladı. Ünlü milyarderin hedefleri bunlarla da sınırlı değil. Musk, Mars'ta kendi kendine yeten bir şehrin kurulacağı tarihi de açıkladı.

SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Mars'a insan gönderme hayaline bir adım daha yaklaştı. Musk, 7 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin Starship mega roketinin ilk mürettebatsız ve insanlı Mars görevlerine başlayacağı tarihi açıkladı.

Musk'ın açıklamalarına göre, iki yıl sonra başlayacak ilk görevde insan bulunmayacak; bu uçuş, Starship'in Mars yüzeyine güvenli bir iniş yapabilme kapasitesini test etmek amacıyla gerçekleştirilecek. Eğer bu inişler başarılı olursa, dört yıl içinde mürettebatlı Mars görevlerine başlanması planlanıyor.

"MARS'TE KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR KURACAĞIZ"

Elon Musk'ın belirttiğine göre, uçuş hızı sürekli olarak katlanarak artacak her şey planlandığı gibi giderse 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir inşa edilecek.

Musk, aynı paylaşımında "Çok gezegenli bir yaşam formuna sahip olmak, bilincin muhtemel yaşam süresini büyük ölçüde artıracak. Çünkü artık tüm yumurtalarımızı, kelimenin tam anlamıyla ve metabolik olarak, tek bir gezegene koymamış olacağız." ifadelerini kullandı.

DEVASA ROKET STARSHIP ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz çelikten yapılmış Starship, iki ana unsurdan oluşuyor: Birinci aşama olan Super Heavy adlı itici roket ve 50 metre uzunluğundaki ikinci aşama uzay aracı Starship.

Bir araya getirildiğinde Starship, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük ve en güçlü roket olma özelliğine sahip. Toplamda yaklaşık 122 metre yüksekliğinde olan bu devasa yapı, kalkış anında 16.7 milyon pound itme gücü üretiyor. Bu da NASA'nın Artemis Ay programı için geliştirdiği Space Launch System (SLS) roketinin kalkış gücünün neredeyse iki katı.

SLS tek kullanımlık bir roket iken, Starship tamamen ve hızlıca yeniden kullanılabilir olarak tasarlandı. SpaceX, Super Heavy'i her fırlatmadan sonra iniş rampasına geri indirerek hızlı bir şekilde inceleme, yenileme ve yeniden fırlatma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

SpaceX, Starship'in gücünün ve verimliliğinin kombinasyonunun, Musk’ın uzun süredir hayalini kurduğu Mars kolonizasyonunu insanlığın ulaşabileceği bir hedef haline getireceğine inanıyor.