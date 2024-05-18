Elon Musk, Mars'ta yaşamın ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

18 May 2024 09:14 - Güncelleme : 18 May 2024 09:18

Elon Musk'ın Mars'ta yaşanabilir bir ortam oluşturup insanlığı bu gezegene taşımak istediği bir sır değil. Geçtiğimiz günlerde uzay şirketi SpaceX; Dünya yörüngesi, ISS, Mars ve Ay olmak üzere dört duraktan oluşan bir insanlı uçuş programını duyurmuştu.

X platformunda "Mars'a iniş yapmamıza sadece birkaç yıl kaldı" şeklinde paylaşılan bir gönderiye cevaben milyarder, "Mürettebatsızlar için 5 yıldan az, insanları indirmek için 10 yıldan az, belki 20 yıl sonra bir şehir, ama kesinlikle 30 yıl içinde medeniyet güvence altına alınır" dedi.

ELON MUSK NE DEMEK İSTİYOR?

Musk, bu tarihi açıklamaları neye dayandırdığını söylemese de Google'ın yapay zeka sohbet botu Gemini'ye göre insanlığın Mars'ta yaşayabilmek için dört büyük sorunu ele alması gerekiyor:

İlk sırada barınma sorunu bulunuyor. Mars kuru, soğuk ve ince atmosfere sahip çorak bir gezegen ve bu da, solunabilir havaya sahip olmadığı ve Güneş'ten gelen zararlı radyasyona ve aşırı sıcaklıklara karşı korunmasız olduğunu gösteriyor.

İkinci zorluk su ve oksijen kaynağı elde etmek olacak. Su sadece kutuplarda donmuş halde bulunuyor ve gezegenin atmosferi neredeyse hiç oksijen içermiyor. Buna ek olarak sağlam bir atmosferin ve yeterli Güneş ışığının olmaması, bitki ve hayvan olmadığı için gıda üretimini zorlaştırıyor.

Dördüncü ve son zorluk ise hâlâ çözülmemiş pek çok sorunla karşı karşıya olan uzay yolculuğu. NASA, SpaceX ve diğer uzay şirketleri bunu gerçekleştirmek için çabalarken Musk da kendinden emin bir şekilde çalışıyor. Şubat ayında, 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e yerleştireceği bir plandan bahsetmişti, ancak tarih vermemişti.