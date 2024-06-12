Elon Musk, OpenAI davasından geri adım attı! 'ChatGPT'li iPhone'ları şirkete sokmam' demişti

12 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:50

Eski dosttan düşman olur mu? Elon Musk, OpenAI'a dava açtı

Eski dosttan düşman olur mu? Elon Musk, OpenAI'a dava açtı

Elon Musk, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a açtığı ve şirketin yapay zekayı (YZ) insanlığın yararı yerine kâr elde etmek amacıyla geliştirdiğini iddia ettiği davayı geri çekti.

BBC'nin haberine göre, Elon Musk'ın avukatları Kaliforniya eyalet mahkemesine başvurarak, şubat ayında açılan davayı iptal etmesini istedi. Herhangi bir gerekçe ise gösterilmedi.

MAHKEME, OPENAI'Yİ DİNLEYECEKTİ

Mahkeme yargıcı, çarşamba günü yapılacak olan duruşmada OpenAI'nin davanın düşürülmesi teklifini görüşecekti. Musk davasını sebep göstermeden reddettiği için, ileride yeniden dava açabileceği tahmin ediliyor.

ELON MUSK, APPLE'I TOPA TUTTU

Pazartesi günü Apple, Siri sesli asistanını ve işletim sistemlerini ChatGPT sohbet robotuyla güçlendirmek için OpenAI ile bir ortaklık kurduğunu açıkladıktan sonra Musk, iPhone üreticisini yasaklamayı planladığını söyledi.

Musk, X (eski adıyla Twitter) platformunda, iki şirketin ortaklığını şu ifadelerle eleştirdi:

"Apple, verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğini bilmiyor. Eğer Apple, OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple ürünleri şirketlerimde yasaklanacak. Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlali!"