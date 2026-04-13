Elon Musk, OpenAI'dan 134 milyar dolar para istiyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk ile yapay zekâ şirketi OpenAI arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya girdi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre OpenAI, Musk’ı devam eden dava sürecine “kaos enjekte etmekle” suçluyor.
Cumartesi günü mahkemeye sunulan belgelerde, Musk’ın davanın gidişatını bilinçli şekilde karmaşık hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu iddialar, Musk’ın OpenAI ve Microsoft’a karşı açtığı davada yaptığı son değişikliklerin hemen ardından geldi.
Yani açıkçası, teknoloji dünyasının iki büyük aktörü arasındaki gerilim artık yalnızca fikir ayrılığı olmaktan çıkmış durumda; konu doğrudan mahkeme salonuna taşınmış halde.
Musk’ın dava dilekçesinde yaptığı güncelleme ise oldukça dikkat çekici. Ünlü milyarder, OpenAI’nin kuruluşunda benimsediği kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşıp kâr odaklı bir modele yönelmesini “dolandırıcılık” olarak nitelendiriyor.
Bu gerekçeyle Musk, tam 134 milyar dolar tazminat talep ediyor. Ancak burada ilginç bir detay var: Musk, söz konusu paranın kendisine değil, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen vakfına ödenmesini istiyor.
Dahası da var. Musk’ın talepleri bununla sınırlı değil. Dilekçede, OpenAI CEO’su Sam Altman ile şirket başkanı Greg Brockman’ın görevlerinden uzaklaştırılması da isteniyor.
OpenAI tarafı ise Musk’ın hamlesine oldukça sert cevap verdi. Şirkete göre bu değişiklikler, Musk’ın kamuoyundaki algısını değiştirme çabasından ibaret.
OpenAI yönetimi, Musk’ın kendisini “kurumsal yapıyı koruyan kişi” gibi göstermeye çalıştığını savunuyor. Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, bu yeni taleplerin gerçekte sağlam bir yasal temele dayanmadığı ve davanın odağını dağıttığı ileri sürüldü.
Bir başka ifadeyle OpenAI, Musk’ın bu strateji değişikliğini yapay bir anlatı olarak değerlendiriyor.
Davaya ilişkin duruşmanın bu ayın sonunda başlaması bekleniyor. Ancak OpenAI tarafına göre Musk’ın son anda yaptığı değişiklikler süreci oldukça karmaşık hale getirmiş durumda.
Şirket, bu yeni taleplerin tamamen farklı kanıtlar ve tanıklar gerektireceğini belirtiyor. Bu durumun da yargı sürecini zorlaştırabileceği ifade ediliyor. Üstelik sadece üç gün önce savunulan tezlerin bir anda değişmesi, davanın gidişatı açısından ciddi bir belirsizlik oluşturmuş görünüyor.