Elon Musk, OpenAI'dan 134 milyar dolar para istiyor

134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Musk’ın dava dilekçesinde yaptığı güncelleme ise oldukça dikkat çekici. Ünlü milyarder, OpenAI’nin kuruluşunda benimsediği kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşıp kâr odaklı bir modele yönelmesini “dolandırıcılık” olarak nitelendiriyor.

Bu gerekçeyle Musk, tam 134 milyar dolar tazminat talep ediyor. Ancak burada ilginç bir detay var: Musk, söz konusu paranın kendisine değil, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen vakfına ödenmesini istiyor.

Dahası da var. Musk’ın talepleri bununla sınırlı değil. Dilekçede, OpenAI CEO’su Sam Altman ile şirket başkanı Greg Brockman’ın görevlerinden uzaklaştırılması da isteniyor.