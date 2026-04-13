Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elon Musk, OpenAI'dan 134 milyar dolar para istiyor

Serhat Yıldız
13.04.2026
10:03
13.04.2026
10:03
1
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk ile yapay zekâ şirketi OpenAI arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya girdi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre OpenAI, Musk’ı devam eden dava sürecine “kaos enjekte etmekle” suçluyor.

2
Cumartesi günü mahkemeye sunulan belgelerde, Musk’ın davanın gidişatını bilinçli şekilde karmaşık hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu iddialar, Musk’ın OpenAI ve Microsoft’a karşı açtığı davada yaptığı son değişikliklerin hemen ardından geldi.

Yani açıkçası, teknoloji dünyasının iki büyük aktörü arasındaki gerilim artık yalnızca fikir ayrılığı olmaktan çıkmış durumda; konu doğrudan mahkeme salonuna taşınmış halde.

3
134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Musk’ın dava dilekçesinde yaptığı güncelleme ise oldukça dikkat çekici. Ünlü milyarder, OpenAI’nin kuruluşunda benimsediği kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşıp kâr odaklı bir modele yönelmesini “dolandırıcılık” olarak nitelendiriyor.

Bu gerekçeyle Musk, tam 134 milyar dolar tazminat talep ediyor. Ancak burada ilginç bir detay var: Musk, söz konusu paranın kendisine değil, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen vakfına ödenmesini istiyor.

Dahası da var. Musk’ın talepleri bununla sınırlı değil. Dilekçede, OpenAI CEO’su Sam Altman ile şirket başkanı Greg Brockman’ın görevlerinden uzaklaştırılması da isteniyor.

4
OPENAI: “BU BİR İMAJ HAMLESİ”

OpenAI tarafı ise Musk’ın hamlesine oldukça sert cevap verdi. Şirkete göre bu değişiklikler, Musk’ın kamuoyundaki algısını değiştirme çabasından ibaret.

OpenAI yönetimi, Musk’ın kendisini “kurumsal yapıyı koruyan kişi” gibi göstermeye çalıştığını savunuyor. Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, bu yeni taleplerin gerçekte sağlam bir yasal temele dayanmadığı ve davanın odağını dağıttığı ileri sürüldü.

Bir başka ifadeyle OpenAI, Musk’ın bu strateji değişikliğini yapay bir anlatı olarak değerlendiriyor.

5
MAHKEME SÜRECİNDE BELİRSİZLİK ARTIYOR

Davaya ilişkin duruşmanın bu ayın sonunda başlaması bekleniyor. Ancak OpenAI tarafına göre Musk’ın son anda yaptığı değişiklikler süreci oldukça karmaşık hale getirmiş durumda.

Şirket, bu yeni taleplerin tamamen farklı kanıtlar ve tanıklar gerektireceğini belirtiyor. Bu durumun da yargı sürecini zorlaştırabileceği ifade ediliyor. Üstelik sadece üç gün önce savunulan tezlerin bir anda değişmesi, davanın gidişatı açısından ciddi bir belirsizlik oluşturmuş görünüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.