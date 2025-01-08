Elon Musk 'oyun oynarken' duyurdu: Tesla araçlarında yeni dönem başlıyor

08 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:15

Elon Musk, bir oyun yayınında Tesla araçlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Musk, xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka uygulamasının Tesla'ya geleceğini söyledi. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Elon Musk, katıldığı bir oyun yayınında yaptığı açıklamayla, Tesla araçlarına üretken yapay zeka desteği sunacak Grok'un entegre edileceğini duyurdu. Musk'ın OpenAI'a rakip olarak kurduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, Tesla sahiplerine araç içinde benzersiz bir yapay zeka deneyimi yaşatacak.

GROK, TESLA ARABALARA GELİYOR

Tesla araçlarına gelecek olan Grok, kullanıcıların sesli komutlarla araç içinde yapay zeka ile etkileşime geçmesini mümkün kılacak. Grok, şu anda Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve ayrı bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, kafalarına takılan herhangi bir soruyu Grok'a sorabildikleri gibi istedikleri bir konuda fotoğraf da çizdirebiliyorlar.

Tesla otomobillere Grok uygulamasının gelmesi ile bu işlemleri direkt olarak aracınızdan halledebileceksiniz. Ancak Elon Musk, açıklamada Grok'un ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Sadece "Yakında geliyor" demekle yetindi. Bu da kullanıcıların bir müddet bekleyecekleri anlamına geliyor.