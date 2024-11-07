Elon Musk piyangoyu tutturdu! Milyon dolarlık kamu ihalesi…

07 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:02

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'a destek veren Elon Musk'ın teknoloji dünyasında yeni fırsatlara kapı açtığı konuşuluyor. Musk’ın uzay şirketi SpaceX ve uydu internet hizmeti sunan Starlink'in daha fazla ihale alabileceği ön görülüyor. Trump'ın bazı düzenlemeleri gevşetmesi durumunda özellikle Tesla'nın daha fazla rekabete gireceği belirtildi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın zafer konuşmasında Elon Musk'a teşekkür etmesi, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Musk, Trump’ın seçim kampanyasında 130 milyon dolarlık bir yatırım yaparak destek veren isimlerden biri oldu.Bu hamle, Trump’ın yeni dönemde teknoloji sektörüne yönelik düzenlemelerde değişikliğe gitme vaadiyle birleşince,özellikle Musk’ın şirketleri için ciddi avantajlar doğurabilir.

SPACEX VE STARLİNK İÇİN YENİ FIRSATLAR

Musk’ın uzay şirketi SpaceX ve uydu internet hizmeti sunan Starlink, Trump’ın başkanlığında daha fazla devlet ihalesi alabilir. Trump, kampanya sürecinde Musk’a desteğini açıkça ifade etti ve “süper dâhilerimizi korumamız gerekiyor” diyerek onun gibi isimlere daha fazla imkân tanıyacağını belirtti. Trump, özellikle SpaceX’in Federal Havacılık Dairesi (FAA) ile yaşadığı sorunları çözme sözü verdi. Trump yönetiminde, Starlink de ABD’nin kırsal kesimlerinde internet altyapısını iyileştirmek için kullanılabilir ve bu, şirkete büyük gelir sağlayabilir.

SOSYAL MEDYA PLATFORMU X ÜZERİNDE ETKİSİ

Musk’ın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile veri güvenliği konusunda sorunlar yaşıyor. Ancak Musk, Trump yönetiminde FTC üzerindeki baskıyı azaltma yönünde adımlar atılacağını belirtti. Musk, Trump’ın başkan yardımcısı JD Vance'in de veri güvenliği konusuna hassasiyet gösterdiğini belirtse de, Trump yönetiminde FTC Başkanı’nın değişmesi bekleniyor.

Bu değişiklik, X’in daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmasını sağlayabilir.

TESLA VE ELEKTRİKLİ ARAÇ DÜZENLEMELERİ

Tesla, özellikle otonom sürüş moduyla ilgili olarak federal güvenlik kurumlarının incelemeleriyle karşı karşıya. Musk, Trump’ın düzenlemeleri gevşetmesi durumunda, Tesla’nın otonom araçlar konusunda daha rahat bir pozisyona geçeceğine inanıyor. Ayrıca, Trump yönetiminin Çin’e karşı sert bir tutum sergilemesi, Tesla’nın ABD içindeki rekabetini güçlendirebilir. Trump, Çin’den yapılan elektrikli araç ithalatına vergi getirirse, Tesla'nın ABD piyasasında rekabet avantajı yakalaması mümkün.

BORİNG COMPANY VE ALTYAPI PROJELERİ

Musk’ın yer altı ulaşım projelerini yöneten Boring Company, Trump yönetiminde altyapı projelerine daha fazla destek bulabilir. Şirketin, mevcut projelerinde yaşadığı düzenleyici zorluklar ve yüksek maliyetler, Trump’ın “verimlilik” odaklı yaklaşımıyla hafifleyebilir. Özellikle Las Vegas’ta hayata geçirilen proje, ABD genelinde başka şehirlere de yayılabilir.

NEURALİNK VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ ENGELLER

Musk’ın beyin çipi teknolojisi üzerine çalışan şirketi Neuralink, Trump’ın FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) üzerinde yapacağı potansiyel düzenlemelerden fayda sağlayabilir. Musk, FDA’nın yeni ilaç ve medikal cihaz onay süreçlerini hızlandırarak sağlık alanındaki yenilikleri desteklemesi gerektiğini savunuyor. Trump’ın “verimlilik” politikası, Neuralink’in geliştirdiği cihazların daha hızlı onay almasına yardımcı olabilir.

MUSK’IN YATIRIMI GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

Elon Musk’ın Trump’a yaptığı bu büyük yatırım, kısa vadede Tesla, SpaceX, Starlink ve diğer şirketleri için milyarlarca dolarlık kamu ihalelerine kapı açabilir. Tesla hisselerinin Trump’ın zafer konuşmasının ardından %15 oranında artması, yatırımcıların bu iş birliğinden umutlu olduklarını gösteriyor.