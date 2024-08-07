Elon Musk robot sevgilisiyle akşam yemeğini önce paylaştı sonra sildi

07 Ağustos 2024 23:51 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 23:54

İnsansı robot çalışmaları üzerinde uzun zamandır çalışan Elon Musk'tan ilginç bir paylaşım geldi. Yüzü gerçek bir kadın görünümünde bedeni ise robot görünümünde olan bir kadınla fotoğraf paylaşan Musk robot sevgilisi olduğunu duyurdu.

Robot sevgilisi ile konuşmaktan keyif aldığını belirten Musk, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" dedi.

Musk bu paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.