Elon Musk sözünü tutamadı! Tesla Robotaksi lansmanı ertelendi

15 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:09

Bir düğme ile hayatı sonlandırıyor! Ölüm kapsüllerinin 'Tesla'sı kullanıma hazır

Bir düğme ile hayatı sonlandırıyor! Ölüm kapsüllerinin 'Tesla'sı kullanıma hazır

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun zamandır beklenen Tesla Robotaksi'nin tanıtımının 2024 Ağustos ayında yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu lansmanın iki ay ertelendiği ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre Tesla, Robotaksi üzerinde çalışan ekiplere ek prototipler üretmeleri için biraz daha süre tanımak istedi. Bu nedenle tanıtım lansmanını ekim ayına erteleme kararı aldı.

ROBOTAKSİ İLE İLGİLİ ÖNCEKİ İDDİALAR

Elon Musk Robotaksi'nin ağustos ayında tanıtılacağını duyurmadan önce, Reuters haber ajansı bir haberinde Tesla'nın Robotaksi uğruna düşük maliyetli elektrikli otomobil planlarını rafa kaldırdığını öne sürmüştü ancak Musk bu haberi yalanlamıştı.

TESLA ROBOTAKSİ NEDİR?

Tesla, Robotaksi'yi sürücüsüz taksi hizmeti sunmak için tasarladığı bir otonom araç platformu olarak tasarladı. Donanım Haber'in aktardığına göre bu araçlar, Tesla'nın FSD (Tam Otonom Sürüş) yazılımı ve diğer gelişmiş sensörler ile donatılacaklar ve insan müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde yol alabilecek şekilde geliştirilecekler.

Tesla'nın robotik taksi fikri 2019'dan bu yana gündemde ve otonom taksi projesinden Cybertruck'ın duyurulmasıyla eşzamanlı olarak bahsedilmişti. Böyle bir aracın ortaya çıkmasının ana koşulu, teoride aracın tamamen otonom kontrolünü sağlayan FSD yazılım sisteminin yeterli olgunluğa ulaşması.