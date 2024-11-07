Elon Musk, 'Tesla telefon üretecek' iddialarına son noktayı koydu: "Yaparız ama bir şartla!"

07 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:22

Elon Musk, Joe Rogan'ın podcast yayınına katılarak Tesla'nın akıllı telefon üretme planlarına dair açıklamalarda bulundu. Musk, Tesla'nın iPhone ya da Android'e rakip bir telefon tasarlayabilecek güçte olduğunu ancak böyle bir adımı "bir şartla" atacaklarını belirtti.

Teknoloji dünyasında sık sık farklı alanlara girmesiyle tanınan Tesla ve CEO'su Elon Musk, bu kez yeni bir ürün hakkında açıklamada bulundu. Pazartesi günü Joe Rogan Experience podcast yayınına katılan Musk, Tesla'nın bir akıllı telefon çıkaracağı söylentilerine son noktayı koydu.

TESLA, MECBUR KALMAZSA TELEFON GELİŞTİRMEYECEK

Özellikle YouTube'da "Tesla Telefonu" hakkında spekülasyonlar içeren çok sayıda video mevcut. Elon Musk'ın bu hususta yapmış olduğu açıklama ise meraklıların bekleyişine de bir cevap niteliğinde oldu.

Musk, yaptığı açıklamada "Tesla'nın, Android ya da iPhone olmayan yeni bir telefon tasarlamak için belki de dünyadaki herhangi bir şirketten daha iyi bir konumda" olduğunu savundu. Ancak mecbur kalmadıkça bunu yapmayacaklarını ifade etti.

EĞER APPLE, UYGULAMALARI SANSÜRLERSE...

Rogan'ın bu noktada, Tesla'nın telefon üretmeye mecbur kalacağı koşulları sorması üzerine Musk, "Eğer Apple ve Google/Android, uygulamaları sansürlemek gibi çok olumsuz şeyler yapmaya başlarlarsa o zaman bir telefon üretiriz sanırım" diyerek Tesla'nın yalnızca zorunlu bir durumda böyle bir adım atabileceğini ima etti.