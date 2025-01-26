Elon Musk ve MrBeast'in ardından TikTok için yeni planlar ortaya çıktı: İki şirket devrede

26 Ocak 2025 16:55 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:57

Elon Musk ve MrBeast'in ardından Oracle ve Microsoft, TikTok'un küresel operasyonlarını devralmak için görüşmelerde bulunan yatırımcılar arasında yer alıyor. Anlaşma kapsamında, ByteDance azınlık hissesini koruyacak. Ancak TikTok'un algoritması, veri toplama süreçleri ve yazılım güncellemeleri Oracle tarafından denetlenecek.

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

Oracle ve Microsoft​'un da aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubu, TikTok'un küresel operasyonlarını devralmak için görüşmelerde bulunuyor. Beyaz Saray'ın müzakerelerini yürüttüğü belirtilen anlaşmaya göre, ByteDance​ TikTok​'ta azınlık hissesini koruyacak, ancak "uygulamanın algoritması, veri toplama süreçleri ve yazılım güncellemelerinin Oracle tarafından denetleneceği" ifade ediliyor.

TİKTOK ÜZERİNDEKİ ÇİN​ SAHİPLİĞİNİ İNDİRMEK...

Oracle'ın sunucu ağı halihazırda TikTok'un altyapısının büyük bir kısmını sağlıyor ve anlaşma kapsamında şirket, kısa video platformuyla ilgili süreçleri etkin bir şekilde izleyip denetleyecek. NPR'ye konuşan anonim bir kaynağa göre, bu anlaşmanın amacı TikTok platformu üzerindeki Çin sahipliğini en aza indirmek.

Microsoft'un görüşmelere katılımının net ayrıntıları henüz belli olmasa da, "görüşmelere dahil olduğu" belirtiliyor. Şirket, Oracle ve Walmart ile birlikte 2020'de TikTok'u devralma girişiminde de yer almıştı. Microsoft kurucusu Bill Gates, bu anlaşmayı o dönemde "zehirli bir kadeh" olarak nitelendirmişti. Bu tabir, cazip görünen ama uzun vadede zarar verici olan bir teklifi tanımlamak için kullanılıyor.

WALMART BU SEFER GÖRÜŞMELERE KATILMADI

Öte yandan Walmart'in ise "uygulamanın tahmini fiyatından dolayı geri adım attığı" için bu kez görüşmelere dahil olmadığı bildirildi.

Görüşmelerin haberi, Başkan Donald Trump'ın ByteDance'in TikTok'taki hisselerini devretmesi gerekliliği ile ilgili herhangi bir yaptırımın uygulanması için 75 günlük süre tanıyan bir başkanlık kararnamesi yayınlamasının ardından geldi. Trump daha önce, ABD’nin şirketin yüzde 50'sine sahip olacağı bir "ortak girişim" olasılığını gündeme getirmişti.