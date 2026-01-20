Elon Musk X’in algoritmasını yayınladı

Elon Musk’ın duyurduğu adım hayata geçti. X, “Sana Özel” akışını belirleyen öneri algoritmasını açık kaynak yaptı.

X, kullanıcıların ana ekranda gördüğü “For You / Sana Özel” akışını belirleyen öneri algoritmasını açık kaynak olarak paylaştı. Geçtiğimiz hafta bu yönde açıklama yapan Elon Musk, sözünü tuttu. Kodlar artık GitHub üzerinde herkesin erişimine açık. Musk, algoritmanın her ay düzenli olarak güncelleneceğini de vurgulamıştı.

Bu hamleyle birlikte X’in içerik sıralama mantığı ilk kez bu kadar net biçimde görünür hâle geldi. Paylaşılan depo, platformun öneri sisteminin teknik omurgasını adım adım ortaya koyuyor.