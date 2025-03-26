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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk yeniden direksiyonda: Tesla hisseleri toparlanma sinyali verdi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın çalışanlara seslendiği toplantı sonrası şirket hisseleri yükselişe geçti. Analistlere göre Musk, Tesla'nın başına tam anlamıyla geri döndü.

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Elon Musk yeniden direksiyonda: Tesla hisseleri toparlanma sinyali verdi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:29

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta şirket çalışanlarıyla nadir görülen bir "tüm çalışanlara" toplantısı yaptı. Toplantıda Musk, çalışanlara hisse satmamalarını önerdi ve şirketin geleceği hakkında umut verici mesajlar verdi. "Size söylemek istediğim şu ki, gelecek inanılmaz derecede parlak ve heyecan verici. Kimsenin hayal bile edemediği şeyleri yapacağız" dedi.

TESLA HİSSELERİ YÜZDE 12 ARTTI

Bu açıklamalar sadece çalışanlar için değil, yatırımcılar için de moral oldu. Tesla'nın yıl başından bu yana yüzde 30'a yakın değer kaybeden hisseleri, Musk’ın bu çıkışıyla birlikte pazartesi günü yüzde 12’lik bir artışla 278,39 dolara yükseldi. Bu, Kasım seçimlerinden bu yana şirketin en iyi gününü yaşadığı anlamına geliyor. Salı öğleden sonra itibarıyla hisse değeri 286 dolara ulaşmıştı.

"MUSK YENİDEN DİREKSİYONDA"

Uzun süredir Tesla'yı yakından izleyen ve destekleyen Wedbush analisti Dan Ives'a göre, bu toplantı Musk'ın yeniden şirketin başına geçtiğinin güçlü bir göstergesi. "Musk geçen hafta adım attı, bu da çalışanlara ve yatırımcılara ihtiyaç duyulan pozitif bir sinyal gönderdi," diyen Ives, Musk'ın son dönemde Tesla ile kripto para projeleri arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Toplantının ardından Wedbush ekibi, Musk'ın bir süre DOGE (Hükümet Verimliliği Departmanı) görevlerinden geri adım atacağını ve Tesla'ya daha çok odaklanacağını öngördü.

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