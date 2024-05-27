Elon Musk yine WhatsApp'ı eleştirdi: 'Hâlâ güvenli olduğunu düşünenler var!'

27 May 2024 09:56 - Güncelleme : 27 May 2024 09:58

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, veri gizliliği üzerinden WhatsApp'a ağır bir eleştiride bulundu. Daha önce X hesabında WhatsApp için "Güvenilmez" yorumunda bulunan Musk bu sefer şöyle dedi:

"WhatsApp, kullanıcı verilerinizi her gece dışa aktarıyor. Bazı insanlar hâlâ güvenli olduğunu düşünüyor."

Musk bu paylaşımını, WhatsApp'ın, hedefli reklamcılık için kullanıcı verilerini her gece dışa aktararak analiz ettiğini ve kişileri müşteri değil, ürün haline getirdiğini öne süren "Mario Newfal" isimli bir X kullanıcısına cevap olarak yazdı.

"SIGNAL KULLANIN" DEMİŞTİ

Hatırlamayanlar için Elon Musk, WhatsApp'ın kullanıcılara kişisel verilerini Facebook'a ait tüm şirketler arasında paylaşmayı kabul etme zorunluluğu getirdiği gizlilik sözleşmesine de tepki göstermişti. O paylaşımında "Signal kullanın" ifadesini kullanmıştı.

Son olarak geçtiğimiz yıl Foad Dabiri'nin WhatsApp'ın gece boyunca arka planda mikrofonu kullandığını ve kendisini gizlice dinlediğini ima eden bir paylaşımına da cevap veren Musk, "WhatsApp'a güvenilmez" diyerek tepkisini dile getirmişti.