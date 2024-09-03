Elon Musk, YouTube'u rakip seçti: X TV, akıllı televizyonlar için yayınlandı!
Sosyal medya şirketi X, Android TV platformları için geliştirdiği yeni uygulaması X TV'yi beta sürümünde piyasaya sürdü; bu uygulama, LG, Amazon Fire TV ve Google TV cihazlarında kullanılabiliyor. X TV ile YouTube arasında ise çok büyük bir fark var.
Sosyal medya şirketi X, akıllı televizyonlar için geliştirdiği yeni uygulamasını yayınladı: X TV, beta sürümü olarak Android TV platformları için piyasaya sürüldü. Yeni uygulamayı şu anda LG, Amazon Fire TV ve Google TV cihazlarına sahip olanlar yükleyip kullanabilecek.
X TV NEDİR? HANGİ CİHAZLARDA VAR?
X TV ilk olarak nisan ayında tanıtılmıştı. X CEO'su Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada "Küçük ekrandan büyük ekrana kadar X her şeyi değiştiriyor" diyerek, bu uygulamanın kullanıcılara, akıllı TV'de gerçek zamanlı ve ilgi çekici içerikleri bulabilecekleri yeni bir platform sunduğunu söylemişti.
Yaccarino, X TV'yi kullanıcıların daha büyük bir ekranda yüksek kaliteli ve sürükleyici bir eğlence deneyimi için başvurabilecekleri bir "yol arkadaşı" olarak tanımlamıştı. Uygulamanın başlıca özelliklerini şöyle sıraladı:
- Trend video algoritması: Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın.
- Yapay zeka destekli konular: Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları konuya göre düzenleyin.
- Cihazlar arası deneyim: Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin.
- Gelişmiş video arama: Geliştirilmiş video aramamızla içeriği daha hızlı bulun.
- Zahmetsiz yayınlama: Mobil cihazlarınızdan basit yayınlamayla en sevdiğiniz videoların keyfini büyük ekranda çıkarın.
X TV, Google Play Store sayfasında şu ifadelerle tanımlanıyor:
"X uygulaması, TV'nizdeki herkes için güvenilir küresel dijital şehir meydanıdır! Size benzersiz ve ilgi çekici içeriği doğrudan oturma odanıza getirirken, X dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolunu keşfedin."
Giriş yapmak ve herhangi bir şey izlemek için X hesabına sahip olmanız gerekiyor ki bu X'in platform genelinde uyguladığı bir yöntem. Uygulamanın ekran görüntüleri özel içeriklerin yanı sıra canlı etkinlikler ve haberler vaat ediyor.
Bilindiği üzere YouTube, +18 içeriklere izin vermiyor. X'te ise bunlar serbest. Dolayısıyla X TV'de özel bir yasaklama olmazsa, kullanıcılar bu içeriklere televizyondan erişebilecek. Bu da bazı kullanıcıların tepkisini çeken bir özellik oldu.