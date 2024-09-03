Elon Musk, YouTube'u rakip seçti: X TV, akıllı televizyonlar için yayınlandı!

03 Eylül 2024 17:03 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:03

Sosyal medya şirketi X, akıllı televizyonlar için geliştirdiği yeni uygulamasını yayınladı: X TV, beta sürümü olarak Android TV platformları için piyasaya sürüldü. Yeni uygulamayı şu anda LG, Amazon Fire TV ve Google TV cihazlarına sahip olanlar yükleyip kullanabilecek.

X TV NEDİR? HANGİ CİHAZLARDA VAR?

X TV ilk olarak nisan ayında tanıtılmıştı. X CEO'su Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada "Küçük ekrandan büyük ekrana kadar X her şeyi değiştiriyor" diyerek, bu uygulamanın kullanıcılara, akıllı TV'de gerçek zamanlı ve ilgi çekici içerikleri bulabilecekleri yeni bir platform sunduğunu söylemişti.

Yaccarino, X TV'yi kullanıcıların daha büyük bir ekranda yüksek kaliteli ve sürükleyici bir eğlence deneyimi için başvurabilecekleri bir "yol arkadaşı" olarak tanımlamıştı. Uygulamanın başlıca özelliklerini şöyle sıraladı:

Trend video algoritması: Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın.

Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın. Yapay zeka destekli konular: Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları konuya göre düzenleyin.

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları konuya göre düzenleyin. Cihazlar arası deneyim: Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin.

Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin. Gelişmiş video arama: Geliştirilmiş video aramamızla içeriği daha hızlı bulun.

Geliştirilmiş video aramamızla içeriği daha hızlı bulun. Zahmetsiz yayınlama: Mobil cihazlarınızdan basit yayınlamayla en sevdiğiniz videoların keyfini büyük ekranda çıkarın.

X TV, Google Play Store sayfasında şu ifadelerle tanımlanıyor:

"X uygulaması, TV'nizdeki herkes için güvenilir küresel dijital şehir meydanıdır! Size benzersiz ve ilgi çekici içeriği doğrudan oturma odanıza getirirken, X dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolunu keşfedin."

Giriş yapmak ve herhangi bir şey izlemek için X hesabına sahip olmanız gerekiyor ki bu X'in platform genelinde uyguladığı bir yöntem. Uygulamanın ekran görüntüleri özel içeriklerin yanı sıra canlı etkinlikler ve haberler vaat ediyor.

Bilindiği üzere YouTube, +18 içeriklere izin vermiyor. X'te ise bunlar serbest. Dolayısıyla X TV'de özel bir yasaklama olmazsa, kullanıcılar bu içeriklere televizyondan erişebilecek. Bu da bazı kullanıcıların tepkisini çeken bir özellik oldu.