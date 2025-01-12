Elon Musk yüzünden Tesla satışları düşüyor! İşte sebebi

12 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:50

Tesla, kurucusu Elon Musk'ın politik çıkışları nedeniyle tüketicilerden tepki görüyor. ABD'ın Musk'ın Donald Trump'a yakın duruşu ve Twitter'ı (X) satın alması sonrası yaşanan tartışmalar, Tesla'nı marka itibarını zedeliyor. Elon Musk yüzünden Tesla almaktan kaçınan Amerikalıların oranı açıklandı.

Bir dönem elektrikli araç pazarının yükselen yıldızı Tesla​, son yıllarda kurucusu Elon Musk​'ın politik duruşu nedeniyle tüketicilerin tepkisini çekmekte. Elektrikli araçların henüz bugünkü kadar popüler olmadığı dönemde Tesla ve Musk, çevreci bir vizyonun sembolü olarak görülüyordu.

ELON MUSK, TESLA'YA ZARAR VERİYOR

Ancak Elon Musk'ın son yıllarda politik meselelere çok fazla müdahil olması ve ABD​'de Donald Trump​'ın Cumhuriyetçi Partisine yakın bir duruş sergilemesinin, Tesla'nın marka kimliğine zarar verdiği değerlendiriliyor.

Elon Musk'ın, Twitter'ı (şimdiki adıyla X) satın almasının ardından yaşanan tartışmalar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a açık desteğini göstermesiyle daha da arttı. Bu durum Tesla'nın tüketiciler nezdindeki itibarını da olumsuz etkiledi. ABD'de belirli bir kesim için Elon Musk, neredeyse Trump kadar tepki çeken bir figür haline geldi.

TÜKETİCİLER TESLA'DAN UZAKLAŞIYOR

JW Surety Bonds tarafından yayımlanan verilere göre, Amerikalıların yüzde 25'i Elon Musk'ın politik duruşu nedeniyle Tesla ürünlerini satın almaktan kaçınıyor. Bir zamanlar Tesla'nın büyümesine katkı sağlayan tüketiciler, şimdi Musk'ın politik tutumuna tepki olarak markadan uzaklaşıyor.

Elon Musk, sadece kendi ülkesinde değil, son zamanlarda Birleşik Krallık ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de politik meselelere müdahil olmaya başladı. Bu da Tesla'nın sadece ABD'de değil, Avrupa pazarında da pazar payının ciddi bir düşüşüle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.